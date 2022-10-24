Чубаров предлагает внести изменения в Конституцию относительно статуса Крыма

В столице Хорватии Загребе 23 октября прошла дискуссионная программа первого парламентского саммита Крымской платформы. Во время мероприятия глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил внести изменения по статусу Крыма.

Чубаров предложил внести изменения в Конституцию по статусу Крыма как национально-территориальной автономии в составе Украины.

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Что предлагает Чубаров

Чубаров объяснил, что согласно Конституции Крым является автономией, но необходимо переформатировать этот статус.

Мы должны внести изменения в Конституцию Украины, где четко определить крымскую автономию как автономию, созданную по национально-территориальному признаку, как форму самоопределения коренного народа Крыма – крымскотатарского,

– подчеркнул он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что необходимо "определиться с субъектом самоопределения в Крыму, с источником". По его словам, этим источником является неотъемлемое право коренного народа полуострова на самоопределение в составе независимого украинского государства.

Также Чубаров отметил, что через такой механизм народу необходимо одновременно решать вопрос укрепления "украинского государства, части нашей государственной территории и обеспечения прав человека, независимо от его этнической или религиозной принадлежности".

Темы Крымской платформы

Крымская платформа, которая проходит в столице Хорватии Загребе в Национальной библиотеке, довольно большая по своим масштабам. Еще в 2021 году проходила правительственная Крымская платформа, сейчас – парламентская. Некоторые спикеры выступают вживую, некоторые – в формате онлайн.

Важнейшей темой платформы является обсуждение того, как Крым изменился после 24 февраля. Ранее и международные организации, и фонды, и представители общества мониторили ситуацию и говорили, что вопрос деоккупации возникнет через 10 лет. Теперь понятно, что он будет быстрее, и Украина должна быть к этому готова.

На одной из сессий будут обсуждать вопросы прав человека, в том числе детей, депортации и т.д.

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