Россия проиграла в ЕСПЧ дело по правам человека в Крыму: что это даст Украине

Европейский суд по правам человека признал, что Россия систематически нарушает права человека во временно оккупированном Крыму. Это – фундаментальное решение.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, отметив, что Украина долго работала над тем, чтобы действия России таки осудили. Сюда присоединилось большое количество юристов из государственного и негосударственного сектора; Министерства юстиции и их команд разных времен.

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Чрезвычайно важное решение

Как отметил Чубаров, это действительно можно считать важной победой. Фактически суд признал, что Россия виновата во всех исках, которые подала против нее Украина в рамках защиты прав человека.

Понятно, что Россия сейчас не будет выполнять это решение. В глобальном смысле нужно дождаться победы Украины. И это решение суда тогда будет иметь колоссальное значение, когда заработает специальный трибунал по расследованию преступлений, которые совершила Россия против Украины,

– подчеркнул Чубаров.

Это будет иметь и практическое значение насчет индивидуальных исков, которые подавали против России в Европейском суде по правам человека. Вероятно, эти иски будут рассматривать в упрощенном формате, потому что принципиальное решение уже принято.