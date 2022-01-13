Чудесное сборище уродов, – Пионтковский о заседании-перформансе ОДКБ
Источник:24 канал
Внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности относительно ситуации в Казахстане состоялся 10 января. Видеоконференция больше напоминала сборище.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, всем процессом руководил неопытный Касим-Жомарт Токаев – президент Казахстана.
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"Чудесное сборище уродов. Соло получил новичок-дебютант Токаев", – отметил Пионтковский и назвал заседание "перформансом".
Токаев не понимал куда попал, – Пионтковский
По мнению российского публициста, президент Казахстана, возглавивший заседание, не понимал, куда он попал. Это совершенно рассеянный мужчина в неадекватном состоянии.
В таком состоянии, возможно, под какими-то наркотиками или успокаивающими, он кричал о мерзавцах, которые врывались в морги и похищали трупы своих подельников, а затем носили погибшие тела с поля боя,
– отметил Пионтковский.
Он объяснил, что когда Токаев говорил о якобы 20 тысячах террористов, среди которых 10 тысяч убили, оказалось, что нет ни одного трупа. "Из живых "террористов" в плен захватили только одного. Он оказался известным в Киргизии пианистом. Интеллигентный человек, который под пытками признавался в преступлениях", – подчеркнул российский публицист.
Что такое ОДКБОДКБ – военный союз во главе с Россией, состоящий из 6 бывших советских государств (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан). Его создали еще в 2002 году. Цель ОДКБ – обеспечить коллективную оборону любого его члена, сталкивающегося с внешней агрессией.
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Онлайн-саммит ОДКБ: главные акценты
- Во время заседания Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о попытке государственного переворота в Казахстане. По его словам, все события 2022 года связаны.
- Владимир Путин на саммите назвал протестующих "боевиками" и даже забыл имя президента страны, в которую направил своих так называемых "миротворцев".
- Официальное количество "миротворцев" из стран-участниц ОДКБ составляет более 2 тысяч. Об этом стало понятно согласно стенограмме саммита и видеозаписи разговора, которые опубликовали на сайте Кремля.