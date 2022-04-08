Чудом выжила при обстреле: чиновница Николаевской ОВА уже вышла на работу

Руководитель аппарата Николаевской ОВА Светлана чудом спаслась от смерти во время обстрела облсовета. Женщина получила много ранений, но, несмотря на это, вышла на работу, рассказал губернатор области Виталий Ким.

Чиновница находилась вблизи Николаевского областного совета, когда прогремел взрыв. Женщина получила много травм, в том числе и пробитые лёгкие.

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Несмотря на это, Светлана как можно быстрее хотела вернуться к работе – и чуть больше чем через неделю она уже выполняет свои обязанности.

Знакомьтесь: руководитель аппарата ОГА Светлана. Чудом выжила, была возле эпицентра взрыва. Пробитое легкое и куча травм... Вышла на работу – не могу говорить. Вот это герой,

– написал Виталий Ким.

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