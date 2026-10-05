США отслеживают возможную вспышку чумы в России, – Axios

Белый дом начал отслеживать ситуацию, связанную со случаем предполагаемой чумы на территории Иркутской области России. Американцы проинформированы и разрабатывают возможные варианты реагирования на вспышку заболевания.

Об этом сообщило Axios.

Реакция США

Представитель Белого дома заверил, что администрация Дональда Трампа получила данные о заболевании и карантинных мерах в российском регионе. Команда лидера США оценивает варианты реагирования.

Как отметило издание, чума – потенциально смертельная бактериальная инфекция. Впрочем, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, при своевременной диагностике она успешно лечится антибиотиками.

Что известно о вспышке, вероятно, чумы в России

В конце сентября в Иркутской области скончалась 28-летняя Дарья Шипилова, которая работала в местном научно-исследовательском институте по борьбе с чумой. СМИ утверждали, что девушка якобы разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Уже через несколько дней ее госпитализировали с тяжелой пневмонией, а в ночь на 2 октября пациентка скончалась.

После этого власти изолировали несколько медицинских учреждений и поместили под наблюдение около 200 человек, которые могли контактировать с Шипиловой. Губернатор региона Игорь Кобзев уверяет, что результаты тестов у лиц, находящихся на карантине, отрицательные. Российские органы здравоохранения утверждают, что смерть ученой наступила в результате "пневмонии неизвестной этиологии", а дальнейшие исследования не выявили микроорганизмов.

Масштабное сокрытие фактов

Ведущий российский эпидемиолог Михаил Фаворов, проживающий в США, назвал версию о разбитой пробирке – нелепой, поскольку в таких лабораториях работают в защитных костюмах.

В настоящее время происходит масштабное сокрытие фактов от общественности,

– считает эксперт.

По словам Фаворова, ситуацию обостряет и то, что в регион срочно прилетела главный санитарный врач России Анна Попова. Между тем в городе Шелехов на местном алюминиевом заводе уже ввели обязательный режим ношения масок для работников.