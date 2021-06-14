Чувствую себя в безопасности, – российский оппозиционер Гудков, уехавший в Украину

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков приехал в Украину 7 июня, ведь в России он чувствовал угрозу ареста. В другой стране он чувствует себя в безопасности.
Об этом Гудков сказал в эфире программы "Между прочим". Он пояснил, что не волнуется за свою жизнь, ведь хорошо знает стратегию Владимира Путина.
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Стратегия Путина
"Я сейчас чувствую себя в безопасности. Если бы они хотели меня убить, посадить или отравить – наверное, они бы это сделали в России, поскольку у Путина есть такая стратегия", – сказал Гудков.
По его словам, глава Кремля сначала вытесняет своих оппонентов из страны – делает все, чтобы они уехали.
Если люди не едут – тогда они начинают использовать другие механизмы,
– подчеркнул Гудков.
Он также добавил, что репрессии в отношении его и его коллег начались постепенно, а не внезапно. "Репрессивная машина сначала стартует, а потом понемногу набирает обороты. Все сильнее и больше людей попадали под репрессии. Это связано с падением рейтингов", – подытожил Гудков.К слову. В СМИ появилась информация, что Гудков планирует уехать из Украины в Болгарию.
Репрессии против Гудкова: что известно
- Дмитрий Гудков – экс-депутат Госдумы. Он ранее остро критиковал российскую агрессию на востоке Украины.
- Он тогда объяснял действия Кремля тем, что те хотят "потешить себя призрачным величием". Гудков не голосовал за вхождение украинского Крыма в состав России.
- Впоследствии против него открыли уголовное дело – обвинили в причинении особо крупного имущественного ущерба. Гудков пояснил, что дело касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.
Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео