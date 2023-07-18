Африка или новое наступление на Москву: Романова допустила, к чему готовится Пригожин в Беларуси

После продолжительного затишья в Беларусь заехало несколько тысяч вагнеровцев. Несмотря на ожидания, что пригожинских наемников ждет расформирование, они вполне способны сконцентрировать на территории Беларуси значительные силы.

Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее мнению, Владимир Путин не сможет уничтожить политический капитал Евгения Пригожина, переместив его в Белоруссию.

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Пригожин собирает большую армию

Начиная с прошлой недели, в Беларусь начали прибывать большие колонны боевиков ЧВК "Вагнера". Предполагают, что они направляются до воинской части в селе Цель, расположенной в 80 километрах от Минска.

По словам активистки, в марше на Москву было задействовано около 8 тысяч военных. Хотя главарь "Вагнера" заявлял о 25 тысячах своих сторонников, а также добавлял, что отпустил 32 тысячи своих наемников с уголовным прошлым после 6 месяцев войны.

“Эти данные, конечно, преувеличены, но можно предполагать, что Пригожин все еще может собрать около 30 тысяч своих поклонников. Это достаточно серьезная цифра, и нельзя исключать, что с таким войском Пригожин снова не пойдет на Москву или предварительно не захватит Минск", – убеждена Романова.

Цель "Вагнера" в Беларуси

По сообщению ГУР, часть боевиков ЧВК "Вагнер" будет тренировать российских и белорусских солдат, проходящих подготовку. Другая часть наемников будет использоваться для диверсий на границе с Польшей и Литвой.

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Впрочем, Романова сомневается, что тренировка военных может быть настоящей причиной опрокидывания боевиков ЧВК. Также маловероятно, что Беларусь станет перевалочным пунктом "Вагнера" на пути в Африку.

Не стоит забывать, что Пригожин или подобные ему персонажи так или иначе есть военными преступниками. Но если в России начнется вооруженная борьба за власть, это будет выгодно прежде всего Украине.

"Политический капитал Пригожина, его поддержка в армии и среди населения никуда не денутся. Можно только гадать, для чего "Вагнер" собирает свои силы в кулак. Но то, что это формирование еще сыграет свою роль в развитии российской истории, мы точно сможем увидеть в ближайшее время", – сказала журналистка.

Ольга Романова о цели Пригожина в Беларуси: смотрите видео

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