С начала полномасштабного вторжения боевики ЧВК "Вагнер" действовали в тесной координации с регулярными российскими войсками. Они "отличились" своим участием в захвате Бахмута.

Организация "Вагнера" ранее действовала вдоль значительной части линии фронта России против Украины, привлекая почти 50 000 заключенных из российских тюрем. Впрочем, в течение 2023 года "Вагнер" быстро превратился из доверенного вспомогательного подразделения минобороны России в одну из основных угроз безопасности режима. 23 июня 2023 года группа "вагнеровцев" во главе с основателем ЧВК Евгением Пригожиным совершили мятеж, который потерпел неудачу, передает 24 Канал.

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Что случилось с "вагнеровцами", которые воевали в Украине?

В британской разведке отмечают, что с тех пор минобороны России стремится централизовать контроль над развертыванием своих сил за рубежом, уменьшая потенциальную угрозу со стороны независимых частных военных компаний, и одновременно формализуя отношения по безопасности с партнерами.

В июне 2025 года "Африканский корпус" минобороны России полностью заменил подразделения ЧВК "Вагнер" в Мали. Вероятно, сейчас в Мали находятся около 2 000 военнослужащих "Африканского корпуса", в то время как ранее численность контингента "Вагнера" составляла около 2 500 человек.

"Африканский корпус" перебросил в Мали более 100 единиц основного боевого вооружения, включая основные боевые танки, реактивные системы залпового огня и тактические бомбардировщики, что значительно усилило огневую мощь российских сил в стране.

Несмотря на то, что российское оборонное ведомство заменило группу "Вагнера" в Сирии в конце 2023 года, в Ливии в начале 2024 года, а теперь и в Мали, группа "Вагнера", тем не менее, продолжает действовать независимо как в Центральноафриканской Республике, так и в Беларуси, где, вероятно, развернуто около 2000 и 300 военнослужащих "Вагнера" соответственно.