Часть оккупантов могут отправить в Мали из-за ликвидации вагнеровцев, – ISW

Недавно вагнеровцы понесли значительные потери в Мали. В Кремле уже рассматривают возможность замены Группы "Вагнера" в Африке на Африканский корпус Минобороны России.

Заметим, что часть этого корпуса уже переброшена в Харьковскую область для поддержки наступления российских войск в Украине. Впрочем, замена вагнеровцев пока не является приоритетным для России.

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Кого Россия может отправить в Мали

В ISW сообщили, что несколько российских военных блогеров утверждают, что Министерство обороны России использует потери Группы "Вагнера" как повод для прекращения их развертывания в Сахеле и замены на подразделения Африканского корпуса.

В то же время некоторые российские военные блогеры рассказали, что говорится о замене войск "Вагнера" во всей "Сахельской тройке", в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

Аналитики отмечают, что Африканскому корпусу может не хватать ресурсов для полной замены Группы "Вагнера" в Мали, поскольку некоторые подразделения уже были развернуты в Украине для поддержки наступления в Харьковской области.

Масштабная замена "Вагнера" после таких потерь, как те, что были нанесены во время недавней засады, вероятно, приведет к передислокации некоторых бойцов Африканского корпуса в Мали подальше от линии фронта в Украине, и российское военное командование, вероятно, не рассматривает полную замену "Вагнера" в Мали или где-либо в Сахеле как приоритетную задачу на данный момент,

– говорится в отчете.

Напомним, что повстанцы в Мали готовы передать пленных вагнеровцев в Украину. В ГУР заявили, что эта информация им известна, впрочем, комментировать ее не стали.