Зауважимо, що частина цього корпусу вже перекинута в Харківську область для підтримки наступу російських військ в Україні. Втім, заміна вагнерівців наразі не є пріоритетним для Росії.

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Кого Росія може відправити в Малі

В ISW повідомили, що кілька російських військових блогерів стверджують, що Міністерство оборони Росії використовує втрати Групи Вагнера як привід для припинення їх розгортання в Сахелі та заміни на підрозділи Африканського корпусу.

Водночас деякі російські військові блогери розповіли, що мовить про заміну військ Вагнера у всій "Сахельській трійці", до якої входять Малі, Буркіна-Фасо та Нігер.

Аналітики зауважують, що Африканському корпусу може не вистачати ресурсів для повної заміни Групи Вагнера в Малі, оскільки деякі підрозділи вже були розгорнуті в Україні для підтримки наступу в Харківській області.

Масштабна заміна "Вагнера" після таких втрат, як ті, що були завдані під час нещодавньої засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу в Малі подалі від лінії фронту в Україні, і російське військове командування, ймовірно, не розглядає повну заміну "Вагнера" в Малі чи деінде в Сахелі як пріоритетне завдання на цю мить,

– мовиться у звіті.

Нагадаємо, що повстанці в Малі готові передати полонених вагнерівців до України. У ГУР заявили, що ця інформація їм відома, втім, коментувати її не стали.