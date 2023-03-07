В ряды "вагнеровцев" набирают уже и пациентов психоневрологических диспансеров, – СМИ

В ЧВК "Вагнера" начали принимать на службу пациентов психоневрологических диспансеров. "Вагнеровцам" даже не нужны справки от психиатра и нарколога.

Так, для вступления в ЧВК "Вагнера" не нужны справки от психиатра и нарколога. Снижение требований к боевикам объяснили необходимостью устранить излишнюю бюрократию. Об этом сообщают росСМИ, информирует 24 Канал.

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В ряды "вагнеровцев" набирают пациентов психоневрологических диспансеров

В одной из групп ЧВК "Вагнера" появились объявления, что для поступления на службу не требуются справки от психиатра и нарколога и флюорограмма.

Журналист под видом одного из добровольцев обратился на горячую линию "Вагнера" и заявил, что лечился в психоневрологическом диспансере от нервного срыва. Однако в ответ ему направили формальную инструкцию с требованиями к новобранцам и предложили самостоятельно себя по ней оценить.

С инструкцией ознакомься, если все нормально, ждем тебя,

– сказали в ЧВК "Вагнера" мужчине.

В инструкции говорится, что на службу в ЧВК "Вагнера" не берут людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, а также людей, страдающих наркоманией, и тех, кто переболел гепатитом В, С. В то же время никаких справок не требуют.

У ЧВК "Вагнера" есть проблемы

На днях Евгений Пригожин заявил, что его наемники из ЧВК "Вагнера" могут отойти от Бахмута вплоть до российских границ. Такое поведение главы ЧВК "Вагнера" свидетельствует, что свои проблемы он не смог решить аппаратным путем. Ведь раньше тот заявлял, что ходить по кабинетам, чтобы устраивать дела в подразделении, для него не проблема.

Так, Пригожин получил задачу захватить Донецкую область и теперь понимает, что с ней не справится, поэтому начинает придумывать разные манипуляции.