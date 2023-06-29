ЧВК "Вагнера" больше не будет воевать в Украине, – Буданов
Источник:"Украинская правда"
Кирилл Буданов заявил, что ЧВК "Вагнера" нанесли урон военно-космическим силам России. Кроме этого, они больше не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов убежден, что благодаря мятежу Пригожину удалось разрушить мел о непреклонности российского режима.
Подтверждают сразу 3 источника: Financial Times пишут, что Суровикин таки задержан
Как мятеж Пригожина помог Украине
Буданов рассказал, что в результате мятежа Пригожина произошло несколько хороших для Украины событий:
- Российское руководство скомпрометировано,
- Были нанесены потери военно-космическим силам России,
- ЧВК "Вагнера" больше не будут воевать против Украины. А это самое эффективное российское подразделение.
Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непреклонности российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам России. А еще – ЧВК "Вагнера" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение России, которое умел преуспевать любой ценой,
– сказал Буданов.
Он также сообщил, что вагнеровцы находятся на базе в Луганске, которая существует с 2014 года. Также они до сих пор находятся в некоторых районах на Юге Украины, но участия в боевых действиях, по словам главы ГУР, не принимают.
Ранее о том, что вагнеровцы сейчас не воюют, говорила и заместитель министра обороны Анна Маляр.
Какая судьба может ждать вагнеровцев
- Вечером 26 Путин предложил вагнеровцам поступить на службу в министерство обороны или "уйти в Беларусь".
- 27 июня пропагандистские СМИ написали, что "началась подготовка по передаче ЧВК "Вагнера" тяжелой военной техники в подразделения вооруженных сил России.
- Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов считает, что теперь ЧВК "Вагнера" просто не будет. По его словам, устроившую мятеж часть ликвидируют, ее флаг уничтожают, а офицеров – разжалуют, судят или убивают.
- Тем временем Александр Лукашенко хочет извлечь из этого выхода. В частности, сообщают, что 8 тысяч вагнеровцев могут разместить в Беларуси. Сам же белорусский диктатор заявил, что наемники Пригожина передадут ему свой боевой опыт. В то же время, аналитики сомневаются, что так будет.