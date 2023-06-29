ЧВК "Вагнера" больше не будет воевать в Украине, – Буданов

Кирилл Буданов заявил, что ЧВК "Вагнера" ​​нанесли урон военно-космическим силам России. Кроме этого, они больше не будут участвовать в боевых действиях в Украине.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов убежден, что благодаря мятежу Пригожину удалось разрушить мел о непреклонности российского режима.

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Как мятеж Пригожина помог Украине

Буданов рассказал, что в результате мятежа Пригожина произошло несколько хороших для Украины событий:

Российское руководство скомпрометировано,

Были нанесены потери военно-космическим силам России,

ЧВК "Вагнера" ​​больше не будут воевать против Украины. А это самое эффективное российское подразделение.

Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непреклонности российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам России. А еще – ЧВК "Вагнера" ​​больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение России, которое умел преуспевать любой ценой,

– сказал Буданов.

Он также сообщил, что вагнеровцы находятся на базе в Луганске, которая существует с 2014 года. Также они до сих пор находятся в некоторых районах на Юге Украины, но участия в боевых действиях, по словам главы ГУР, не принимают.

Ранее о том, что вагнеровцы сейчас не воюют, говорила и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Какая судьба может ждать вагнеровцев