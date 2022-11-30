"На Пригожина идет атака": какую альтернативу ЧВК "Вагнера" готовит минобороны России

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин существенно усилил свое влияние за время войны против Украины. Теперь против него идут разные информационные атаки от российских элит.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Пригожин настолько "разросся" в России, что начал вызывать сопротивление. Больше всего против него давят в министерстве обороны страны-агрессора.

К теме "Бабки решают все": Арестович рассказал, планируют ли в Кремле ликвидацию Пригожина

В России создают альтернативу ЧВК "Вагнера"

Как отметил Яковенко, недавно в российском информационном пространстве появилась информация, что Пригожин имел половой контакт с мужчиной, когда отсиживал срок в тюрьме. Это особенно интересно, учитывая, что в ЧВК "Вагнера" набрали зеков для войны против Украины.

Второй удар – создание альтернативной ЧВК, которая будет иметь доступ к российским зэкам. Это, как считает Яковенко, ответ от минобороны России и главы Сергея Шойгу за критику генералов и другие конфликты.

На Пригожина персонально идет уже такая атака. Пока она не очень опасна, но идет. Он настолько обнаглел и "нарастил мышцы", что вызывает сопротивление среди российских элит. Он опасен,

– отметил Яковенко.

Он напомнил, что до войны в Украине у Пригожина были более или менее боеспособные подразделения на 8 тысяч человек, которые воевали в Сирии, ЦАР и Донбассе. Сейчас, когда в эту группировку "загоняли" около 20 тысяч зэков, боеспособность существенно снизилась. Кроме того, украинские военные изрядно перемололи ЧВК "Вагнера" в боях.

Яковенко рассказал об информационных атаках на Пригожина: смотрите видео

Пригожин ищет пополнение своей армии