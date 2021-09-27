В "ЧВК Вагнера" перестали принимать наемников из оккупированного Донбасса и Крыма, – СМИ

В "ЧВК Вагнера" проводят набор наемников для того, чтобы те отправились в Мали, что в Африке. Однако не принимают уроженцев самопровозглашенных "республик" на оккупированной части Донбасса и жителей оккупированного Крыма.

Более того, не принимают также граждан Грузии. Соответствующую информацию обнародовали в СМИ.

К теме Лавров заявил, что российские наемники поедут "бороться с террористами" в Мали

В "ЧВК Вагнера" не принимают наемников из оккупированного Донбасса и Крыма, – СМИ

Один из бойцов в конце августа, вернувшись из африканской командировки, рассказал изданию:"В Мали уже сейчас заходим".

Более того, два источника издания сообщили – набор проводят на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Соответствующие объявления об отборе появились в связанных с ЧВК пабликах в российской соцсети "ВКонтакте".

Во всех объявлениях отдельно уточняется, что записаться в "вагнеровцы" не смогут, ни жители оккупированного Донбасса, ни жители захваченного Россией Крыма. И это вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины,

– говорится в сообщении.

Кстати, из-за решения властей Мали сотрудничать с российской частной военной компанией Франция и Германия пригрозила вовсе вывести свои войска из Мали.

Перед тем, в июле 2021 года, Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет закрывать примерно половину военных баз в Мали и сократит численность армии.

Последние новости о событиях в Мали

25 сентября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что власти африканской страны Мали попросила российскую частную военную компанию о помощи в борьбе с террористами.

Однако глава МИД Мали Абдулай Гиот после встречи с Лавровым в Нью-Йорке говорил, что не считает необходимым обсуждать с Россией вопрос о расположении в Мали сил российской ЧВК.

В Мали с 1960 года несколько раз с помощью переворота меняли власть. Недавно в мае 2021 года там военные арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра и главу минобороны.

В августе 2020 в стране был переворот, поэтому арестованные недавно чиновники являются представителями так называемого переходного правительства.

"ЧВК Вагнера" – это российская неофициальная частная военная компания. Считают, что она сформировалась с начала войны на Донбассе и наемники воевали против украинской армии.