Ба більше, не приймають також громадян Грузії. Відповідну інформацію оприлюднили у ЗМІ.

До теми Лавров заявив, що російські найманці поїдуть "боротися з терористами" в Малі

У "ПВК Вагнера" не приймають найманців з окупованого Донбасу й Криму, – ЗМІ

Один з бійців наприкінці серпня, повернувшись з африканського відрядження, розповів виданню: "У Малі вже зараз заходимо".

Ба більше, два джерела видання повідомили – набір проводять на полігоні Молькіно в Краснодарському краї. Відповідні оголошення про відбір з'явились в пов'язаних з ПВК пабліках в російській соцмережі "ВКонтакте".

У всіх оголошеннях окремо уточнюється, що записатися у "вагнерівці" не зможуть, ані мешканці окупованого Донбасу, ані жителі захопленого Росією Криму. І це викликає певне обурення у багатьох учасників бойових дій на сході України,

– мовиться у повідомленні.

До речі, через рішення влади Малі співпрацювати з російською приватною військовою компанією Франція та Німеччина пригрозила зовсім вивести свої війська з Малі.

Перед тим, у липні 2021 року, Еммануель Макрон заявив, що Франція закриватиме приблизно половину військових баз у Малі та скоротить чисельність армії.

Зверніть увагу! "ПВК Вагнера" – це російська неофіційна приватна військова компанія. Вважають, що вона сформувалася на початку війни на Донбасі й найманці воювали проти української армії.

Останні новини щодо подій у Малі