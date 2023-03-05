Нашел замену зэкам: в ISW рассказали, где сейчас Пригожин пытается вербовать новых вагнеровцев

Россия продолжает нести безумные потери в войне против Украины. Больше всего ликвидированных сейчас среди ЧВК "Вагнера". И Пригожин уже придумал, кем можно заменить зэков в своем войске.

ЧВК "Вагнера" теперь будет наполняться не российскими заключенными. У Пригожина назрел еще один план, с помощью которого можно пополнять свое войско.

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Вместо зэков – спортсмены

Как отметили в Институте по изучению войны, со 2 по 4 марта ЧВК "Вагнера" открыла по меньшей мере три рекрутинговых центра. Они работают на базе российских спортивных клубов. Составители отчета не исключают, что таким образом Пригожин пытается заменить завербованных зеков.

Известно, что новые центры рекрутинга "Вагнера" базируются на спортивных комплексах:

"Динамо" в Самаре;

Антарес" в Ростове;

в здании Федерации бокса России в Тюмени.

Напомним, что в Санкт-Петербурге также открылся молодежный клуб "Вагнерёнок".

Таким образом Пригожин может попытаться возобновить активную вербовку в свою частную армию. Он ведь потерял доступ к заключенным. Да, 3 марта он намекнул на то, что российские чиновники запретили ему иметь дело с зеками. Напомним, что ранее минобороны страны-агрессора саботировали поставки боеприпасов ЧВК "Вагнера".

Интересно, что о прекращении вербовки в ЧВК "Вагнер" зэков Пригожин рассказывал еще 9 февраля. Но тогда он не сетовал, что причиной этого стал запрет от минобороны.

Поскольку мы начинали с упоминания о потерях врага, то следует ознакомиться со свежими. За прошедшие сутки нашим защитникам удалось уничтожить около 1000 оккупантов.

Уже более 153 тысяч "пакетов"