"Мы полностью отрезаны от поставок": вагнеровцы начали умолять Кремль о помощи

В ЧВК "Вагнера" снова продолжают ныть. На этот раз наемники жалуются, что им нечем воевать. Поэтому очень просят Кремля предоставить им вооружение, ведь от снабжения боевики отрезаны.

Наемники, собственно, решили это сделать публично. Они выложили в сеть видео, на котором жаловались, что отрезаны от поставок. Так что очень просят российское минобороны исправить эту ситуацию, передает 24 Канал. С вооружением или без – они рано или поздно пополнят статистику утрат.

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Жалуются на нехватку боеприпасов

Каждый день мы выполняем сложные боевые задания и прикрываем наши штурмовые группы. Мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов,

– жалуется один из наемников.

Он подчеркнул, что вагнеровцы нуждаются в боеприпасах для гаубиц, для противотанковых пушек, а также минометы.

Правда, точно неизвестно, где находятся эти наемники. Ведь ни в самом ролике, ни в подписи к нему они не афишировали, на каком направлении действуют.

Завербованные обратились к своим "коллегам и друзьям" из министерства обороны России. Наемники выразили убеждение, что на складах боеприпасы есть. Так что попросили их передать. Причем срочно, они ведь бойцам остро необходимы.

Вагнеровцы просят минобороны предоставить боеприпасы: смотрите видео

Собственно, в своем призыве боевики подчеркнули, что наличие боеприпасов поможет им нести меньшие потери на поле боя. Мол, "огромное количество людей выживет и сможет продолжать участвовать в боевых действиях". Наемники убеждены, что это должно повлиять на весь ход войны.

Мы освободим вас от этого труда, мы проделаем работу. Помогите нам с амуницией!,

– призывают они.

Пригожин похвалил своих приспешников

Евгения Пригожина попросили отреагировать на видео своих наемников. Он подчеркнул, что ролик сняли и выложили "замечательные бойцы". Более того, подчеркнул, что своими действиями они никак не дискредитировали российское оборонное ведомство.

"Они просто попросили у коллег боеприпасы и дали детальный список необходимого. Могу сказать, что это уже дало определенные результаты", – похвастался он.

В Институт по изучению войны заметили, что реплики Пригожина – тонкая критика русского оборонного ведомства. Ведь он заявил, что раньше лично обращался в "офисы в Москве", чтобы получать необходимые ресурсы. В то же время пытался убеждать, что эти просьбы никак не связаны с подрывом доверия к российским военным.

Как бы там ни было, его действия и слова лишь усиливают нарративы о некомпетентности минобороны России. Мол, ведомство тормозит деятельность вагнеровцев на фронте. И таким образом, Пригожин может демонстрировать, что оборонное министерство неэффективно и коррумпировано.

Чисто, чтобы вы не забыли, в конце декабря 2022 года вагнеровцы сняли другое видео. И на нем они активно поливали матом начальника Генштаба России Валерия Герасимова. Как говорится, переобуются они прямо на лету.

Тем временем заключенных продолжают вербовать

Но делает это уже не Пригожин, а русское минобороны. Да, вы все правильно прочли. К примеру, в тюрьму в Салавате, входящем в состав Башкортостана, вербовка происходила и раньше. Туда осенью прилетал сам "повар Путина", чтобы набирать зеков в армию. Но делал это добровольно. Шли те, кто хотел.

Но вишенкой на торте стала деятельность минобороны. Как рассказывают источники из тюрьмы, приехать представители ведомства могут в любой момент. Никто никого не предупреждает и не готовит. А на войну гребут без согласия.

Известно, что в спецотделе и оперотделе готовят списки служивших в армии и военнообязанных, передают этот список представителям минобороны. А представители военного ведомства приезжают в колонию, зачитывают фамилии и сразу же забирают для участия в войне,

– сообщает правозащитница Ольга Романова.

Директор правовой организации "Россия за решеткой" отметила, что такие сообщения поступали из ряда других тюрем, в том числе тамбовских, волгоградских и сибирских. По имеющейся информации, сейчас нагребают только тех, кто хоть как-то тянет на военнообязанного. Правда, в министерстве обещают вернуться и по остальным.

Правда, она подчеркнула, что в этом случае говорится не о вербовке. Мол, это настоящая мобилизация, которую министерство обороны проводит уже среди заключенных в России.