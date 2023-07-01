Так называемые элиты в России опасаются последствий вооруженного мятежа предателя Пригожина. Ведь страну может ждать усиление репрессий.

Смотрите также Это колоссальные потери: Зеленский об уничтоженных бойцах ЧВК "Вагнера" и угрозах наступления из Беларуси

"Чистки" уже начались

По имеющимся данным, их наблюдают в армии и администрациях местного уровня. В то же время происходит зачистка положительных упоминаний о Пригожине и его наемниках.

Клан Путина стремится стереть все данные о достижениях ЧВК "Вагнера". Любопытно, что почти неделю не работает медиахолдинг "Патриот". Его мы знаем как "фабрику троллей Пригожина". Это основной портал, на котором активно рекламировали ЧВК как в России, так и за ее пределами. Кроме того, в стране-агрессоре заблокировали сайт "Федеральное агентство новостей". Он был ключевым медиаресурсом этой "фабрики троллей".

Но это еще не все. Отношение к вагнеровцам в Украине тоже изменилось. Причем коренным образом. Западные разведки докладывают, что в Беларусь отправили не более трех тысяч вагнеровцев. Других же вынуждают к подписанию договора с минобороны.

Вагнеровцев ликвидируют в Украине

Напомним, что 25 июня стартовала физическая ликвидация вагнеровцев. Соответствующий указ издал Шойгу, против которого выступал Пригожин. Их зачищают на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Вагнеровцы становятся частью отдельных штурмовых отрядов "смертников". Их гонят на утраченные россиянами позиции, чтобы они их отбивали. Интересно, что во время успешного достижения поставленных целей наемников все равно ждет смерть. Их буквально "накрывают" россияне из артиллерии. Такой "подход" через несколько суток уничтожил 50 бойцов ЧВК "Вагнера".

К слову, взялись в Кремле и за деятельность вагнеровцев в Африке и на Ближнем Востоке. К примеру, представители МИД России уже известили лидеров африканских стран об изменениях. Что, мол, ЧВК "Вагнера" ожидает ребрендинг и будет иметь новое руководство.

Также известно, что один из заместителей главы ведомства общался с президентом Сирии Асадом. Его он предупредил, что вагнеровцы больше не будут действовать самостоятельно. Напомним, что российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК "Вагнера" в Эс-Сувейде в Сирии. Кроме того, арестовали трех высокопоставленных чиновников, управлявших наемниками, на авиабазе Хмеймим.