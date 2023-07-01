Так звані еліти у Росії побоюються наслідків збройного заколоту зрадника Пригожина. Адже країну може очікувати посилення репресій.

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"Чистки" вже почалися

За наявними даними, їх спостерігають у війську та адміністраціях місцевого рівня. Водночас відбувається зачищення позитивних згадок про Пригожина та його найманців.

Клан Путіна прагне стерти всі дані про здобутки ПВК "Вагнера". Цікаво, що майже тиждень не працює медіахолдинг "Патріот". Його ми знаємо як "фабрику тролів Пригожина". Це основний портал, на якому активно рекламували ПВК як у Росії, так і за її межами. Крім того, у країні-агресорці заблокували сайт "Федеральне агентство новин". Він був ключовим медіаресурсом цієї "фабрики тролів".

Але і це ще не все. Ставлення до вагнерівців в Україні теж змінилося. Причому, докорінно. Західні розвідки доповідають, що до Білорусі відправили не більше, ніж три тисячі вагнерівців. Інших же змушують до підписання договору з міноборони.

Вагнерівців ліквідовують в Україні

Нагадаємо, що 25 червня стартувала фізична ліквідація вагнерівців. Відповідний указ видав Шойгу, проти якого виступав Пригожин. Їх зачищають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.

Вагнерівці стають частиною окремих штурмових загонів "смертників". Їх женуть на втрачені росіянами позиції, щоб вони їх відбивали. Цікаво, що за умови успішного досягнення поставлених цілей на найманців все одно чекає смерть. Їх буквально "накривають" росіяни з артилерії. Такий "підхід" за кілька діб знищив 50 бійців ПВК "Вагнера".

До слова, взялися у Кремлі і за діяльність вагнерівців в Африці та на Близькому Сході. До прикладу, представники МЗС Росії вже сповістили лідерів африканських країн про зміни. Що, мовляв, ПВК "Вагнера" зазнає ребрендингу та матиме нове керівництво.

Також відомо, що один із заступників глави відомства спілкувався з президентом Сирії Асадом. Його він попередив, що вагнерівці більше не будуть діяти самостійно. Нагадаємо, що російська воєнна поліція затримала главу відділення ПВК "Вагнера" в Ес-Сувейді у Сирії. Крім того, арештували трьох високопоставлених чиновників, які керували найманцями, на авіабазі Хмеймім.