Минобороны презентует план цифровизации ВВК

В конце недели Минобороны представит план цифровизации ВВК. Также в ведомстве подняли вопрос о повышении обороноспособности и борьбе с коррупцией.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Ирину Верещук. По ее словам, среди ключевых целей цифровизации – обеспечение справедливости.

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Минобороны презентовало новый план

В Офисе Президента Украины провели межведомственное совещание, посвященное цифровизации военно-врачебных комиссий.

Как и договаривались две недели назад, Минобороны представило план цифровизации ВЛК. Основные задачи – избавиться от лишних процедур, обеспечить прозрачность и ускорить процессы,

– отметила чиновница.

Она также отметила, что уже в конце этой недели Минобороны представит этот план на утверждение правительства.

Еще одной важной договоренностью совещания стало решение синхронизировать до конца года две ключевые информационные системы:

Электронную систему здравоохранения;

Единую информационную систему социальной сферы.

Ирина Верещук поблагодарила всех участников встречи за совместную работу, в частности, представителям Минздрава, Минобороны, Минсоцполитики, Минветеранов, медицинских сил ВСУ и Минцифры.

К слову, Минобороны планирует проверить учреждения, которые проводят военно-врачебные комиссии, для обеспечения соблюдения правил мобилизации и медицинских стандартов.