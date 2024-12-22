Верховная Рада приняла закон об автоматической передаче медицинских данных в Реестр "Оберіг"

Верховная Рада приняла закон, позволяющий автоматически передавать медицинские данные о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных "Оберіг". Изменения в законодательство позволят эффективно внедрить цифровую ВВК в Украине.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на законопроект №12066. Новая инициатива будет способствовать автоматическому обмену данными между медицинскими учреждениями и Минобороны Украины, что упростит процесс определения годности к службе.

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Украина внедряет цифровую ВВК

Верховная Рада Украины приняла законопроект,, который вводит изменения в законодательство о передаче медицинских данных о пригодности к военной службе.

Согласно новым положениям, данные медицинских осмотров будут автоматически передаваться в Реестр военнообязанных "Оберіг через электронную систему взаимодействия.

В частности, изменения касаются статьи 24-2 Основ законодательства Украины о здравоохранении. После вступления в силу этого закона будет снят нынешний запрет на передачу медицинских данных без согласования с пациентами.

Это позволит Министерству обороны Украины получать информацию о результатах медицинских осмотров лиц, проходящих медицинский скрининг для определения их пригодности к службе.

В Минобороны ранее уже анонсировали запуск автоматического обмена данными между Реестром "Оберег" и Электронной системой здравоохранения уже в 2025 году.

После медицинского осмотра данные о состоянии здоровья военнообязанного будут храниться в ЕСОЗ, а при отсутствии хронических заболеваний, система зафиксирует рекомендацию о пригодности к службе.

Также в рамках этой реформы запланировано создание электронной ВВК, что позволит значительно упростить и ускорить процесс проверки физического состояния призывников.

Ожидается, что до июня 2025 года украинцы смогут проходить медицинские осмотры для ВВК в любом медицинском учреждении по месту жительства.