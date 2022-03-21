"Цифровое успокоительное": в "Дия" разрешили управлять Bayraktar

21 марта 2022 , 19:36
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телеграм Михаила Федорова

В приложении "Дия" появилась новая интересная услуга. Украинцы могут попробовать управлять уже легендарным беспилотником Bayraktar.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграмме. В Минцифре подчеркнули, что каждый из нас уже герой, так что вскоре победа будет за нами.

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В министерстве цифровой трансформации создали игру, где каждый гражданин сможет попробовать себя в роли оператора Bayraktar.

Для тех, кто просил управления Bayraktar через "Дия". Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустила для вас "цифровое успокоительное",
– сообщил Федоров.

Игра становится доступной в разделе "Услуги" сразу после обновления приложения "Дия" до новейшей версии. 


В Минцифре создали игру / Скриншот из приложения

Автор: Тетяна Сукач