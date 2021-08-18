ЦИК готова провести местные выборы вблизи линии фронта: торопит Донбасс и Луганщину

Центральная избирательная комиссия ожидает выводов от Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. В частности о возможности проведения местных выборов уже в октябре 2021 года.

ЦИК уже не впервые обращается к представителям местной власти с просьбой оценить ситуацию на местах. Ответы ждет 18 – 19 августа.

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В частности интересует, удастся ли там обеспечить безопасность избирателей и других участников процесса. Если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года – Комиссия должна принять решение о назначении не позднее 21 августа 2021 года.

Проведение выборов на Донбассе – возможно

В мае 2021 года Апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов и мэров отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года.

В проведении выборов заинтересованы и украинские международные коллеги. Послы стран "Большой семерки" в Украине неоднократно призывали провести как можно быстрее местные выборы в 18 общинах Донбасса.

Ситуация на Востоке: что известно

За прошедшие сутки, 17 августа, российские оккупанты 11 раз нарушали режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов одного военного ранили. Он находится в медицинском учреждении. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, а также по соседнему поселку Пески вооруженные формирования российских наемников применяли минометы 120-го калибра.

Бил враг и в районе Золотого. Неподалеку Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем.

Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.

Кроме того, на севере Луганщины зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Говорится о населенных пунктах, расположенных на территории, подконтрольной украинской власти, но слишком близкой к линии разграничения.