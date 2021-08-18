ЦИК готова провести местные выборы вблизи линии фронта: торопит Донбасс и Луганщину
Источник:пресс-служба Секретариата ЦИК
Центральная избирательная комиссия ожидает выводов от Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. В частности о возможности проведения местных выборов уже в октябре 2021 года.
ЦИК уже не впервые обращается к представителям местной власти с просьбой оценить ситуацию на местах. Ответы ждет 18 – 19 августа.
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В частности интересует, удастся ли там обеспечить безопасность избирателей и других участников процесса. Если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года – Комиссия должна принять решение о назначении не позднее 21 августа 2021 года.
Проведение выборов на Донбассе – возможно
В мае 2021 года Апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов и мэров отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года.
В проведении выборов заинтересованы и украинские международные коллеги. Послы стран "Большой семерки" в Украине неоднократно призывали провести как можно быстрее местные выборы в 18 общинах Донбасса.Заметим! Говорится о населенных пунктах, расположенных на территории, подконтрольной украинской власти, но слишком близкой к линии разграничения.
Ситуация на Востоке: что известно
- За прошедшие сутки, 17 августа, российские оккупанты 11 раз нарушали режим прекращения огня.
- В результате вражеских обстрелов одного военного ранили. Он находится в медицинском учреждении. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.
- В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, а также по соседнему поселку Пески вооруженные формирования российских наемников применяли минометы 120-го калибра.
- Бил враг и в районе Золотого. Неподалеку Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем.
- Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.
- Кроме того, на севере Луганщины зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.