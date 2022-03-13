ЦИК мемом отреагировала на планы россиян сделать "референдум" на Херсонщине

Оккупанты пытаются всячески провести "референдум" в Херсоне и признать там псевдореспублику. Местные депутаты говорят, что этого никогда не произойдет, потому что Херсон – это Украина. Центральная же избирательная комиссия на эту информацию отреагировала мемом.

ЦИК узнала о еще одном фейковом "референдуме", который оккупанты планируют на Херсонщине.

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Представители Центральной избирательной комиссии уверяют, что с реальностью эти действия не имеют ничего общего, а нужны только для "картинки" на российском телевидении.

Там подчеркнули, что референдум по изменению территории государства может назначаться исключительно Верховной Радой Украины.

Решение по этому вопросу принимает весь народ. По Конституции Украины проведение референдума во время военного положения недопустимо. Поэтому идите со своими "референдумами" вслед за кораблем,

– заявили в ЦИК.

В ЦИК к сообщению добавили мем, высмеяв решение оккупантов о "референдуме" в Херсонской области. "А эти ваши референдумы за "ХНР" сейчас здесь, в этой палате", – говорится в меме.

Добавим, что депутаты Херсонского областного совета издали соответствующее решение, у которого заявили, что никакой псевдореспублики на территории Херсона не будет. Подробности – читайте по ссылке.

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