В ЦИК придумали, как бороться с "двойниками" на довыборах в Раду
Источник:ЦИК
Центральная избирательная комиссия утвердила бюллетени на промежуточные выборы нардепов. Для предотвращения "двойников" возле каждой фамилии будет порядковый номер.
Его будут писать в соответствующих графах. Номера кандидатов не будут менять.
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ЦИК решила, как будет бороться с кандидатами-двойниками
В ЦИК заявили, что считают эффективным способом избежания "двойников" – утвердить форму избирательного бюллетеня, указав порядковый номер каждому кандидату.
Что облегчит кандидатам в депутаты проведение предвыборной агитации, а избирателям – осуществление осознанного выбора,
– говорится в сообщении.
Кстати, в ЦИК заверили, что этот номер не будет меняться даже в случае отмены регистрации кандидата в депутаты или его выбытия из баллотирования.
Кроме того, комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней на промежуточных выборах нардепов Украины 31 октября 2021 года. Речь идет о голосовании в одномандатных избирательных округах в Херсонской (№197) и Черкасской областях (№184).
Что известно о довыборах в Верховную Раду
- Довыборы в Раду в двух областях проведут 31 октября 2021 года. В Херсонской области причина в том, что Игорь Колыхаев стал мэром Херсона, выиграв на местных выборах осенью 2020 года.
- От Черкасской области нардепом был Александр Скичко. Однако 29 января 2021 года Владимир Зеленский подписал указ о его назначении главой Черкасской областной госадминистрации.
- 30 марта 2021 года нардепы проголосовали за прекращение депутатских полномочий Александра Скичко и Игоря Колыхаева.
- 24 сентября 2021 года ЦИК зарегистрировала на довыборы в Верховную Раду Украины на одномандатном избирательном округе №197 в Черкасские области двух полных тезок. В избирательном бюллетене будет двое кандидатов под именем Виталий Александрович Войцеховский.