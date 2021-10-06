В ЦИК придумали, как бороться с "двойниками" на довыборах в Раду

Центральная избирательная комиссия утвердила бюллетени на промежуточные выборы нардепов. Для предотвращения "двойников" возле каждой фамилии будет порядковый номер.

Его будут писать в соответствующих графах. Номера кандидатов не будут менять.

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В ЦИК заявили, что считают эффективным способом избежания "двойников" – утвердить форму избирательного бюллетеня, указав порядковый номер каждому кандидату.

Что облегчит кандидатам в депутаты проведение предвыборной агитации, а избирателям – осуществление осознанного выбора,

– говорится в сообщении.

Кстати, в ЦИК заверили, что этот номер не будет меняться даже в случае отмены регистрации кандидата в депутаты или его выбытия из баллотирования.

Кроме того, комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней на промежуточных выборах нардепов Украины 31 октября 2021 года. Речь идет о голосовании в одномандатных избирательных округах в Херсонской (№197) и Черкасской областях (№184).

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