ЦИК признала Антона Швачко избранным нардепом: он заменит Дениса Монастырского

"Слуга народа" Денис Монастырский после назначения на должность главы МВД сложил полномочия народного депутата. Его место займет Антон Швачко, который баллотировался в парламент под 139 номером.

Соответствующее решение приняли на заседании ЦИК в пятницу, 23 июля. Кандидатуру нового депутата от провластной фракции поддержали единогласно.

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Голосование за признание Антона Швачко нардепом происходило без предварительного обсуждения.

Его поддержали 14 членов Центризбиркома.

Что известно об Антоне Швачко Александр Корниенко рассказал, что Антон Швачко ІТ-менеджер и ІТ-специалист. После парламентских выборов он работал в сумском областном штабе партии СН.

Заседание Центральной избирательной комиссии 23 июля: смотрите видео

Назначение Дениса Монастырского

Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с должности главы МВД.

Народные депутаты на заседании 15 июля, проголосовали за его увольнение.

Рада 16 июля назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Обратите внимание! Поскольку Денис Монастырский после назначения главой МВД не может больше быть нардепом, его в парламенте должен занять тот, кто шел следующим в списке партии "Слуга народа" на выборах.