ЦИК признала Антона Швачко избранным нардепом: он заменит Дениса Монастырского

23 июля 2021 , 18:03
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Источник:

Центральная избирательная комиссия

"Слуга народа" Денис Монастырский после назначения на должность главы МВД сложил полномочия народного депутата. Его место займет Антон Швачко, который баллотировался в парламент под 139 номером.

Соответствующее решение приняли на заседании ЦИК в пятницу, 23 июля. Кандидатуру нового депутата от провластной фракции поддержали единогласно.

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Голосование за признание Антона Швачко нардепом происходило без предварительного обсуждения.

  • Его поддержали 14 членов Центризбиркома.

Что известно об Антоне Швачко

Александр Корниенко рассказал, что Антон Швачко ІТ-менеджер и ІТ-специалист.

После парламентских выборов он работал в сумском областном штабе партии СН.

Заседание Центральной избирательной комиссии 23 июля: смотрите видео

Назначение Дениса Монастырского

Обратите внимание! Поскольку Денис Монастырский после назначения главой МВД не может больше быть нардепом, его в парламенте должен занять тот, кто шел следующим в списке партии "Слуга народа" на выборах.

  • Согласно этому, место занял Антон Швачко, который баллотировался под 139 номером.
Автор: Олег Васьків