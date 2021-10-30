В ЦИК рассказали, можно ли на выборах 31 октября проголосовать с паспортом в Дие

В Центральной избирательной комиссии рассказали, что для получения бюллетеня для голосования на выборах 31 октября нужно иметь паспорт в виде книжечки или ID-карту. С паспортом в "Дие" проголосовать не удастся.

В ЦИК объяснили причину такого ограничения. Об этом говорится на сайте 30 октября.

К теме Нужен ли COVID-сертификат, чтобы проголосовать на выборах в Харькове: ответ ЦИК

В ЦИК рассказали, почему нельзя проголосовать с помощью паспорта в Дие

Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки),

– рассказали в ЦИК.

В частности речь идет о выборах в воскресенье, 31 октября. Причину в ЦИК также назвали – участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не обеспечены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины.

В частности это касается:

промежуточных выборов нардепов Украины в одномандатных избирательных округах № 184, что в Херсонской области и № 197 Черкасской области;

а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября 2021 года.

В ЦИК сообщили, что информируют граждан во избежание недоразумений при получении избирательных бюллетеней.

Последние новости о проведении выборов 31 октября

В ЦИК опровергли сообщения, что для участия в голосовании на выборах 31 октября нужно будет предоставлять COVID-сертификат.

В Центральной избирательной комиссии пояснили – чтобы безопасно проголосовать достаточно паспорта, маски, антисептика, личной ручки и соблюдения дистанции.

Центральная избирательная комиссия утвердила бюллетени по промежуточным выборам нардепов. Для предотвращения "двойников" возле каждой фамилии будет порядковый номер. Он не будет меняться даже в случае отмены регистрации кандидата в депутаты или его выбытия из баллотирования.