ЦИК зарегистрировал "двойника" кандидата от "Слуги народа" на довыборы в Верховную Раду
Источник:ЦВК
ЦИК зарегистрировала на довыборы в Верховную Раду Украины на одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области двух полных тезок. Теперь в избирательном бюллетене будет двое кандидатов под именем Виталий Александрович Войцеховский
Разница между двумя кандидатами в том, что один баллотируется от партии "Слуга Народа" и является городским головой Золотоноши, Черкасской области, а другой идет как самовыдвиженец. Однако последний сменил имя за 6 дней до регистрации в ЦИК.
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В автобиографии кандидата есть разногласия
Виталий Войцеховский, который самовыдвинулся на выборы, до регистрации был Виктором Шевченко. Причины решения изменить паспортные данные пока неизвестны. Однако в автобиографии кандидата есть существенные разногласия.
Например, мужчина указал местом работы и общественной деятельности Золотоношский Общественный городской совет. Однако в Едином реестре юридических лиц таковой не существует.
Всего на округах №184 и №197, на которых пройдут довыборы, зарегистрировали 27 кандидатов.
Промежуточные выборы в Верховную Раду: главное
- Довыборы на округах №184 и №197 ЦИК назначил на 31 октября 2021 года.
- Причиной проведения промежуточных выборов стало то, что Игорь Колыхаев стал мэром Херсона, а Александр Скичко председателем Черкасской ОГА.
- 1 сентября на обоих округах стартовала избирательная кампания.