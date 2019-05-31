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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ЦИК зарегистрировала еще 9 кандидатов в народные депутаты

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      Кандидатами в народные депутаты официально зарегистрированы еще 9 человек
      Кандидатами в народные депутаты официально зарегистрированы еще 9 человек / Dsnews.ua

      Центральная избирательная комиссия на заседании 31 мая зарегистрировала еще 9 кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных парламентских выборах. Все – самовыдвиженцы, и на выборы выдвигаются в мажоритарных округах.

      ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы:

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      1. Олега Мисирука в одномандатном избирательном округе №21 (Волынская область).
      2. Ольгу Бабенко – в округе №33 (Днепропетровская область). Она – депутат Криворожского горсовета, руководитель депутатской группы ВО "Батькивщина".
      3. Вадима Кривохатько – №82 (Запорожская область). Он – действующий внефракционный нардеп, член Комитета парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
      4. Владимира Карплюка – №95 (Киевская область). Он – скандальный экс-мэр Ирпеня Киевской области, глава политической партии "Новые лица". Был подозреваемым в ряде преступлений, в частности дерибане земли, а еще у него нашли 67 незадекларированных квартир.
      5. Алексея Здоровца – №97 (Киевская область). Он – депутат Броварского городского совета от партии "Свобода".
      6. Леонида Климова – №137 (Одесская область). Действующий нардеп, владелец обанкротившегося "Имэксбанка". Он 4 раза проходил в парламент, три из которых – от "Партии регионов".
      7. Алексея Тесаловского – №174 (Харьковская область).
      8. Александра Супруненко – №216 (Киев). Он – действующий нардеп, перед этим был нардепом от "Партии регионов".
      9. Евгения Радько – №218 (Киев).

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      По состоянию на 31 мая в целом ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты, отказано в регистрации двоим. 29 мая ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы – Владимира Пригладя. Он будет баллотироваться в одномандатном избирательном округе №214 в Киеве.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Супруненко Александр Иванович Кривохатько Вадим Викторович Климов Леонид Михайлович ЦИК Верховная Рада Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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