ЦИК зарегистрировала еще 9 кандидатов в народные депутаты

Центральная избирательная комиссия на заседании 31 мая зарегистрировала еще 9 кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных парламентских выборах. Все – самовыдвиженцы, и на выборы выдвигаются в мажоритарных округах.

ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы: Читайте также: Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать Олега Мисирука в одномандатном избирательном округе №21 (Волынская область). Ольгу Бабенко – в округе №33 (Днепропетровская область). Она – депутат Криворожского горсовета, руководитель депутатской группы ВО "Батькивщина". Вадима Кривохатько – №82 (Запорожская область). Он – действующий внефракционный нардеп, член Комитета парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Владимира Карплюка – №95 (Киевская область). Он – скандальный экс-мэр Ирпеня Киевской области, глава политической партии "Новые лица". Был подозреваемым в ряде преступлений, в частности дерибане земли, а еще у него нашли 67 незадекларированных квартир. Алексея Здоровца – №97 (Киевская область). Он – депутат Броварского городского совета от партии "Свобода". Леонида Климова – №137 (Одесская область). Действующий нардеп, владелец обанкротившегося "Имэксбанка". Он 4 раза проходил в парламент, три из которых – от "Партии регионов". Алексея Тесаловского – №174 (Харьковская область). Александра Супруненко – №216 (Киев). Он – действующий нардеп, перед этим был нардепом от "Партии регионов". Евгения Радько – №218 (Киев). Читайте также: Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы По состоянию на 31 мая в целом ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты, отказано в регистрации двоим. 29 мая ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы – Владимира Пригладя. Он будет баллотироваться в одномандатном избирательном округе №214 в Киеве.