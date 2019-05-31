ЦВК зареєструвала ще 9 кандидатів у народні депутати

Центральна виборча комісія засіданні 31 травня зареєструвала ще 9 кандидатів у народні депутати для участі у позачергових парламентських виборах. Усі – самовисуванці та на вибори висуваються на мажоритарних округах.

ЦВК зареєструвала кандидатами в нардепи:

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Олега Місірука в одномандатному виборчому окрузі № 21 (Волинська область). Ольгу Бабенко – в окрузі №33 (Дніпропетровська область). Вона – депутатка Криворізької міськради, керівниця депутатської групи ВО "Батьківщина". Вадима Кривохатька – №82 (Запорізька область). Він – чинний позафракційний нардеп, член Комітету парламенту з питань запобігання і протидії корупції. Володимира Карплюка – №95 (Київська область). Він – скандальний екс-мер Ірпеня Київської області, голова політичної партії "Нові обличчя". Був підозрюваний у низці злочинів, зокрема дерибані землі, а ще в нього знайшли 67 незадекларованих квартир. Олексія Здоровця – №97 (Київська область). Він – депутат Броварської міської ради від партії "Свобода". Леоніда Клімова – №137 (Одеська область). Чинний нардеп, власник збанкрутілого "Імексбанку". Він 4 рази проходив до парламенту, три з яких – від "Партії регіонів". Олексія Тесаловського – №174 (Харківська область). Олександра Супруненка – №216 (Київ). Він – чинний нардеп, перед цим був нардепом від "Партії регіонів". Євгена Радька – №218 (Київ).

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Станом на 31 травня загалом ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати, відмовлено в реєстрації – двом. 29 травня ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи Володимира Пригладя. Він балотуватиметься в одномандатному виборчому окрузі №214 у Києві.