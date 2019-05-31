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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      ЦВК зареєструвала ще 9 кандидатів у народні депутати

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      Кандидатами в народні депутати офіційно зареєстровані ще 9 людей
      Кандидатами в народні депутати офіційно зареєстровані ще 9 людей / Dsnews.ua

      Центральна виборча комісія засіданні 31 травня зареєструвала ще 9 кандидатів у народні депутати для участі у позачергових парламентських виборах. Усі – самовисуванці та на вибори висуваються на мажоритарних округах.

      ЦВК зареєструвала кандидатами в нардепи:

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      1. Олега Місірука в одномандатному виборчому окрузі № 21 (Волинська область).
      2. Ольгу Бабенко – в окрузі №33 (Дніпропетровська область). Вона – депутатка Криворізької міськради, керівниця депутатської групи ВО "Батьківщина".
      3. Вадима Кривохатька – №82 (Запорізька область). Він – чинний позафракційний нардеп, член Комітету парламенту з питань запобігання і протидії корупції.
      4. Володимира Карплюка – №95 (Київська область). Він – скандальний екс-мер Ірпеня Київської області, голова політичної партії "Нові обличчя". Був підозрюваний у низці злочинів, зокрема дерибані землі, а ще в нього знайшли 67 незадекларованих квартир.
      5. Олексія Здоровця – №97 (Київська область). Він – депутат Броварської міської ради від партії "Свобода".
      6. Леоніда Клімова – №137 (Одеська область). Чинний нардеп, власник збанкрутілого "Імексбанку". Він 4 рази проходив до парламенту, три з яких – від "Партії регіонів".
      7. Олексія Тесаловського – №174 (Харківська область).
      8. Олександра Супруненка – №216 (Київ). Він – чинний нардеп, перед цим був нардепом від "Партії регіонів".
      9. Євгена Радька – №218 (Київ).

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      Станом на 31 травня загалом ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати, відмовлено в реєстрації – двом. 29 травня ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи Володимира Пригладя. Він балотуватиметься в одномандатному виборчому окрузі №214 у Києві.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада ЦВК Клімов Леонід Михайлович Кривохатько Вадим Вікторович Супруненко Олександр Іванович
      Джерело: 24 канал
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