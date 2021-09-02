Циклон Ида перекинулся на Нью-Йорк: метро и первые этажи зданий ушли под воду
Источник:Spectrum News NY1
Тропический циклон Ида дошел до Нью-Йорка. Стихия затопила там улицы, метро и первые этажи зданий. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Помимо штата Нью-Йорк, Ида также атакует Пенсильванию, Нью-Джерси и Мэриленд. Циклон сопровождается мощным осадками и наводнениями, в то же время ветер разгоняется до 18 метров в секунду.
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Непогода накрыла Нью-Йорк
В городе дождь льет много часов подряд. В результате улицы переполнены водой. Из-за подтопления временно приостановили работу большей части метро. На обнародованных в сети видео заметно, как вода стекает вниз по лестнице в вагоны поездов.
Кроме того, пострадали и первые этажи зданий – они тоже в воде.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио из-за "рекордных осадков и подтопления" ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. Его ввели и на уровне штата. Губернатор Кэти Хокул призвала людей не садиться за руль и не выходить из домов без необходимости.
Последствия наводнений в Нью-Йорке: фото из твиттера B.W. Carlin
Улицы Нью-Йорка затопило: смотрите видео
Из-за наводнений в Нью-Йорке не работает метро: смотрите видео
Ливни затопили станции метро города: смотрите видео
Вода залила метро: видео
Заливает и соседний штат Нью-Джерси
Там стихия повредила линии электропередач и сотни домов, некоторые уничтожены полностью. Губернатор Нью-Джерси также принял решение ввести в штате чрезвычайное положение.
Ураган Ида в США: что известно
- Ида начал бушевать в южных регионах Соединенных Штатов 29 августа. Ураган сперва получил 4 категорию из 5 возможных. Хотя впоследствии ее ослабили до 3, но скорость ветра превышала 240 километров в час.
- В ночь на 30 августа Джо Байден заявил, что стихия может привести к человеческим жертвам. Он объявил чрезвычайную ситуацию в Луизиане.
- По состоянию на 1 сентября сообщали о 6 жертвах стихии.