Циклон Ида перекинулся на Нью-Йорк: метро и первые этажи зданий ушли под воду

Тропический циклон Ида дошел до Нью-Йорка. Стихия затопила там улицы, метро и первые этажи зданий. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Помимо штата Нью-Йорк, Ида также атакует Пенсильванию, Нью-Джерси и Мэриленд. Циклон сопровождается мощным осадками и наводнениями, в то же время ветер разгоняется до 18 метров в секунду.

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Непогода накрыла Нью-Йорк

В городе дождь льет много часов подряд. В результате улицы переполнены водой. Из-за подтопления временно приостановили работу большей части метро. На обнародованных в сети видео заметно, как вода стекает вниз по лестнице в вагоны поездов.

Кроме того, пострадали и первые этажи зданий – они тоже в воде.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио из-за "рекордных осадков и подтопления" ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. Его ввели и на уровне штата. Губернатор Кэти Хокул призвала людей не садиться за руль и не выходить из домов без необходимости.

Последствия наводнений в Нью-Йорке: фото из твиттера B.W. Carlin

Улицы Нью-Йорка затопило: смотрите видео

Из-за наводнений в Нью-Йорке не работает метро: смотрите видео

Ливни затопили станции метро города: смотрите видео

Вода залила метро: видео

Заливает и соседний штат Нью-Джерси

Там стихия повредила линии электропередач и сотни домов, некоторые уничтожены полностью. Губернатор Нью-Джерси также принял решение ввести в штате чрезвычайное положение.

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