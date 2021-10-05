Циклон Шахин продолжает свирепствовать: жертвами стали уже 13 человек

По состоянию на 5 октября жертвами тропического циклона Шахин стали по меньшей мере 13 человек. В эпицентре бедствия находится ряд регионов Омана и Ирана.

В частности, на северном побережье Омана обильные дожди привели к наводнениям и оползням. Как следствие, погибли 7 человек.

Заметьте У побережья курортной Турции: в Эгейском море произошло землетрясение

Скорость ветра, которую там фиксировали во время бедствия, достигала 150 километров в час.

Кроме того, ранее местные власти уже сообщили о гибели 4 человек.

СМИ также сообщают, что в Иране в результате циклона погибли 2 рыбаков. Кроме того, в провинции Белуджистан (вблизи границы с Пакистаном) еще 3 человека числятся пропавшими без вести.

Стихия уже нанесла значительные разрушения. В частности, повреждены электросети и дороги.

Шахин продолжает свирепствовать: смотрите видео

Стихия сносит все на своем пути: смотрите видео

Смерч в немецком городе