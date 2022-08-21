Циническая атака оккупантов: взрывы прогремели в Харькове, Николаеве и Никополе
21 августа 2022 , 01:35Читати новину українською
российские оккупанты снова решили бить по мирным людям в украинских городах. На этот раз обстрелы были слышны в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Взрывы начались сразу после полуночи – ориентировочно с 00:07 21 августа в Харькове. Николаев и Никополь враги атаковали позже – ориентировочно в 1 час ночи 21 августа.
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Обстрелы украинских городов
В Харькове раздавались взрывы,
– сообщило Общественное .
Также очевидцы сообщили о взрывах в Николаеве и в Никополе.