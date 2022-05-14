Циничная роспропаганда: в Москве на плакатах к 9 мая расклеили фото украинского летчика

В Москве расклеили плакаты с фотографиями украинского летчика и Героя Советского Союза Петра Дзюбы. Так россияне цинично поступили тогда, когда его дети и внуки находятся в Харькове под обстрелами.

Дочь украинского летчика Ирина Дзюба рассказала, что звание Героя Советского Союза ее отцу дали за освобождение Мелитополя. В то же время, сейчас этот украинский город снова в оккупации, но уже российской, информирует 24 канал.

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Дзюба воевал за Украину

Ирина Дзюба рассказала, что ее, дочь ветерана, знакомые из России называют "зазомбированной". В то же время, завешивают Москву плакатами с фотографией отца.

Они не подозревают этот феномен: вы бомбите нашу страну! Собственно, папа никогда не был за Сталина и за партию. Он воевал за Родину, а ею была Украина,

– отметила дочь.

Россияне обстреливают города своего же героя

Петр Дзюба родом из Константиновки Донецкой области. Российские оккупанты сейчас превращают этот городок в руину.

В марте этого года захватчики нанесли авиаудар по району Харькова, где жил ветеран. Тогда в жилой пятиэтажке погибли 8 человек, а звук истребителя хорошо слышала семья Дзюбы. Кстати, рядом с разбитой улицей – проспект, названный в честь летчика.

Страх возник только тогда, когда над нашим домом летел тот самолет, который сбросил бомбу на пятиэтажку, что на Новобаварском проспекте,

– отметила Ирина Дзюба.

Военные травмы дали о себе знать

По словам Ирины, Петра Дзюбы не стало еще в 1965 году. Он не дожил до 50 лет, поскольку сказались тяжелые военные травмы.

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Как рассказала дочь, Дзюба горел в самолете. У него была ампутированная нога, поэтому полтора года пон ровел в больнице. В то же время, на его счету 16 сбитых самолетов нацистов.

Циничное издевательство

Внучка героя Советского Союза Елена Дунай возмущена цинизмом россиян. Она подчеркнула, что ее дедушка – настоящий украинец, а не раскрашенное лицо из пропагандистского плаката, еще и отмеченное понятными датами 1945 – 2022 года.

Эмоционально я восприняла это как издевательство. То есть страна ведет войну и при этом празднует обретение мира. Для меня это сочетание абсурдно. А тут еще и мой дедушка, который все это олицетворяет,

– заметила внучка.

Семья Дзюбы бережно хранит память о нем. Они шокированы тем, как цинично Россия использует образ их родного человека, убивая его потомков.

К слову, российские власти недовольны парадом 9 мая и реакцией россиян на него. Журналист Роман Цымбалюк подчеркнул, что в Кремле свирепствуют из-за его провала.

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