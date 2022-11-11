"Циничный ответ за успехи на фронте": Зеленский показал кадры прилетов в Николаеве
Источник:Владимир Зеленский
11 ноября россияне в очередной раз нанесли удар по Николаеву. На это уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер назвал удар "циничным ответом" российских захватчиков. Также Зеленский опубликовал ужасные кадры последствий прилета в Николаеве.
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Зеленский показал кадры разрушенной пятиэтажки в Николаеве
Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются,
– написал президент.
Зеленский подчеркнул, что Россия не оставляет своей гнусной тактики, а мы не оставляем нашей борьбы. По его словам, оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев.
Какие последствия прилета в Николаеве: смотрите видео
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Россия продолжает уничтожать Николаевщину.
"Сегодня было попадание в жилую 5-этажку. Дом разрушен от 5 по 1 этаж. По состоянию на сейчас 2 человека погибли, 2 травмированы. Продолжаются поисково-спасательные работы", – отметил Тимошенко.
В Николаеве разбирают завалы / фото Кирилл Тимошенко
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева назвала утро ужасным и заявила, что оккупанты продолжают уничтожать мирных украинцев.
Ночью ракета прилетела в пятиэтажку в один из спальных районов Николаева. Полностью разрушены четыре этажа. Ночью! Когда все спали… Сейчас уже 2 погибших и 2 раненых. Под завалами еще остаются люди. Верим в лучшее! Ненавижу, горите в аду, россияне,
– написала Замазеева.
Жителей дома эвакуируют / фото Суспильное
В Николаеве спасатели проводят поисково-спасательные работы / фото ГСЧС
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал, что очередной ответ слабых российских неудачников – удары по гражданским объектам.
"А что на поле боя? А там позорная попытка побега. Неудачники, вы будете отвечать за все. Время играет против вас", – сказал Ермак.
Напомним, что украинские военные освобождают от российских оккупантов Николаевскую область. Воины выбили захватчиков из Снигиревки. Деоккупацию ждут еще около 20 поселков.
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