Цинический удар оккупантов по Одещине: в прокуратуре показали фото последствий
Источник:Одесская областная прокуратура
Утром 16 мая российские оккупанты цинично атаковали базу отдыха в Одесской области. В результате тяжело пострадала 6-летняя девочка. В прокуратуре показали ужасающие последствия удара врага.
В результате ракетного удара по Белгород-Днестровскому району пострадал ряд объектов. В частности, здания двух баз отдыха, а также пятнадцать частных домов, расположенных недалеко от места попадания.
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Прокуратура уже открыла производство
В Одесской областной прокуратуре сообщают, что от ракетного удара пострадали четверо гражданских. Все они получили множественные ранения. К сожалению, самое плохое состояние 6-летней девочки, которую доставили в больницу. У нее тяжелые ранения. К счастью, обошлось без жертв.
В прокуратуре подчеркнули, что на территориях ударов отсутствуют военные объекты. Поэтому русские военные еще раз целенаправленно обстреляли мирных жителей.
Последствия ракетного удара по Белгород-Днестровскому / Фото Одесская областная прокуратура
Что известно о ракетном ударе по Одесской области 16 мая: коротко
- 16 мая в Одесской области раздалась воздушная тревога около 08:40. Через полчаса в местные СМИ и телеграм-каналы сообщили о том, что слышны взрывы.
- Позже в оперативном командовании "Юг" сообщили, что область атаковали ракетами. Российские военные из самолетов стратегической авиации ударили по базе отдыха в Белгород-Днестровском.
- В сообщении также отметили, что российские военные не прекращают удары по мосту из-за Днестровского лимана. Но они попадают не только в переправу, но и в объекты гражданской инфраструктуры.
- Позже в ГСЧС сообщили о том, что от вражеского удара произошло возгорание на площади более 70 квадратных метров.
Оккупанты выпустили ракеты по Львовщине: коротко о главном
- Около 00:25 в большинстве областей Украины раздались воздушные тревоги, впоследствии стало известно о взрывах во Львовской области.
- Мэр Львова Андрей Садовый в 00:47 подтвердил, что во Львове слышны взрывы. По предварительной информации, горожане слышали работу ПВО.
- Ориентировочно в 01:29 он опубликовал очередное сообщение. В нем Андрей Садовый подчеркнул, что по городу ракеты не попадали.
- А уже в 01.50 дополнительную информацию сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что оккупанты в очередной раз ударили по Яворовскому району, что вблизи границы с Польшей. Российские военные снова обстреляли военный объект.
- Напомним, что в ночь на 15 мая в объект военной инфраструктуры оккупанты уже попадали ракетами. В общей сложности российские военные запустили шесть снарядов, из которых четыре попали в цель, а два удалось сбить силам ПВО.
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