Цинический удар оккупантов по Одещине: в прокуратуре показали фото последствий

Утром 16 мая российские оккупанты цинично атаковали базу отдыха в Одесской области. В результате тяжело пострадала 6-летняя девочка. В прокуратуре показали ужасающие последствия удара врага.

В результате ракетного удара по Белгород-Днестровскому району пострадал ряд объектов. В частности, здания двух баз отдыха, а также пятнадцать частных домов, расположенных недалеко от места попадания.

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Прокуратура уже открыла производство

В Одесской областной прокуратуре сообщают, что от ракетного удара пострадали четверо гражданских. Все они получили множественные ранения. К сожалению, самое плохое состояние 6-летней девочки, которую доставили в больницу. У нее тяжелые ранения. К счастью, обошлось без жертв.

В прокуратуре подчеркнули, что на территориях ударов отсутствуют военные объекты. Поэтому русские военные еще раз целенаправленно обстреляли мирных жителей.

Последствия ракетного удара по Белгород-Днестровскому / Фото Одесская областная прокуратура

Что известно о ракетном ударе по Одесской области 16 мая: коротко

16 мая в Одесской области раздалась воздушная тревога около 08:40. Через полчаса в местные СМИ и телеграм-каналы сообщили о том, что слышны взрывы.

Позже в оперативном командовании "Юг" сообщили, что область атаковали ракетами. Российские военные из самолетов стратегической авиации ударили по базе отдыха в Белгород-Днестровском.

В сообщении также отметили, что российские военные не прекращают удары по мосту из-за Днестровского лимана. Но они попадают не только в переправу, но и в объекты гражданской инфраструктуры.

Позже в ГСЧС сообщили о том, что от вражеского удара произошло возгорание на площади более 70 квадратных метров.

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Угрозы ракетных ударов очень высокие по всей территории Украины. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте своей жизнью. Отправляйтесь к укрытиям как только услышите сирену. Находиться в убежище следует, пока не прозвучит сигнал об отбое воздушной тревоги.