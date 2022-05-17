Внаслідок ракетного удару по Білгород-Дністровському району постраждало низка об'єктів. Зокрема, будівлі двох баз відпочинку, а також п'ятнадцяти приватних будинків, розташованих неподалік місця влучання.

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Прокуратура вже відкрила провадження

В Одеській обласній прокуратурі повідомляють, що від ракетного удару постраждало четверо цивільних. Усі вони отримали множинні поранення. На жаль, найгірший стан 6-річної дівчинки, яку доставили до лікарні. В неї тяжкі поранення. На щастя, минулося без жертв.

У прокуратурі наголосили, що на територіях ударів відсутні військові об'єкти. Тож російські військові вкотре цілеспрямовано обстріляли мирних мешканців.

Наслідки ракетного удару по Білгород-Дністровському / Фото Одеська обласна прокуратура

Що відомо про ракетний удар по Одещині 16 травня: коротко

16 травня в Одеській області пролунала повітряна тривога близько 08:40. За пів години в місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили про те, що чутно вибухи.

Пізніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що область атакували ракетами. Російські військові з літаків стратегічної авіації вдарили по базі відпочинку у Білгород-Дністровському.

У повідомленні також наголосили, що російські військові не припиняють ударів по мосту через Дністровський лиман. Але вони влучають не лише у переправу, а й об'єкти цивільної інфраструктури.

Пізніше у ДСНС повідомили про те, що від ворожого удару сталося займання на площі понад 70 метрів квадратних.

Важливо! Загрози ракетних ударів дуже високі по всій території України. Тож, будь ласка, не нехтуйте власним життям. Вирушайте до укриттів щойно почуєте сирену. Перебувати у сховищі слід доти, поки не прозвучить сигнал про відбій повітряної тривоги.

Окупанти випустили ракети по Львівщині: коротко про головне

Близько 00:25 у більшості областей України пролунали повітряні тривоги, згодом стало відомо про вибухи на Львівщині.

Мер Львова Андрій Садовий о 00:47 підтвердив, що у Львові чутно вибухи. За попередньою інформацією містяни чули роботу ППО.

Орієнтовно 01:29 він опублікував чергове повідомлення. У ньому Андрій Садовий наголосив, що по місту ракети не влучали.

А вже о 01:50 додаткову інформацію повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що окупанти вкотре вгатили по Яворівському району, що поблизу кордону з Польщею. Російські військові знову обстріляли військовий об'єкт.

Нагадаємо, що у ніч проти 15 травня в об'єкт військової інфраструктури окупанти вже влучали ракетами. Загалом російські військові запустили шість снарядів, з яких чотири влучили в ціль, а два вдалося збити силам ППО.

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