Внаслідок ракетного удару по Білгород-Дністровському району постраждало низка об'єктів. Зокрема, будівлі двох баз відпочинку, а також п'ятнадцяти приватних будинків, розташованих неподалік місця влучання.

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Прокуратура вже відкрила провадження

В Одеській обласній прокуратурі повідомляють, що від ракетного удару постраждало четверо цивільних. Усі вони отримали множинні поранення. На жаль, найгірший стан 6-річної дівчинки, яку доставили до лікарні. В неї тяжкі поранення. На щастя, минулося без жертв.

У прокуратурі наголосили, що на територіях ударів відсутні військові об'єкти. Тож російські військові вкотре цілеспрямовано обстріляли мирних мешканців.

Наслідки ракетного удару по Білгород-Дністровському / Фото Одеська обласна прокуратура

Що відомо про ракетний удар по Одещині 16 травня: коротко

  • 16 травня в Одеській області пролунала повітряна тривога близько 08:40. За пів години в місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили про те, що чутно вибухи.
  • Пізніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що область атакували ракетами. Російські військові з літаків стратегічної авіації вдарили по базі відпочинку у Білгород-Дністровському.
  • У повідомленні також наголосили, що російські військові не припиняють ударів по мосту через Дністровський лиман. Але вони влучають не лише у переправу, а й об'єкти цивільної інфраструктури.
  • Пізніше у ДСНС повідомили про те, що від ворожого удару сталося займання на площі понад 70 метрів квадратних.

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