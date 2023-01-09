По данным председателя областной ОВА враги ударили по рынку в поселке Шевченково Харьковской области. Предварительно известно о раненых.

Важно Оккупанты ударили ракетой по рынку в Харьковской области: есть пострадавшие, среди них – 13-летний ребенок

Что известно об атаке россиян в Харьковской области

Спасатели Харьковщины достают людей из-под завалов после очередной российской атаки… Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез.

– написал заместитель главы Офиса Президента.

Он также добавил, что эти страшные фотографии должны видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании.

Впоследствии глава Харьковской ОВО Олег Синегубов подтвердил информацию о гибели 60-летней женщины. Скорее всего, именно ее тело спасатели извлекли из-под завалов.