Цинизм без предела: россияне готовят дезинформационную атаку с детьми и родителями из Мариуполя

Советник городского главы Мариуполя Петр Адрущенко заявил, что намерен провести масштабную пропагандистскую кампанию. Их главная цель – дезинформировать международное сообщество с помощью родителей детей, незаконно депортированных на территорию России и в оккупированный Донецк.

Согласно данным Андрющенко, россияне заставляют родителей, детей которых депортировали, записывать специальные обращения в формате видео. Людям угрожают разлучить их с детьми навсегда.

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Россияне готовят циничную и масштабную дезинформационную атаку

Россияне требуют, чтобы родители заявили, что их со своими детьми разлучили бойцы полка "Азов" и военные украинские националисты. Кроме того, родители "должны признаться", что именно украинские военные мешают семьям воссоединиться. Например, речь идет о родителях и детях, которые сейчас в медучреждениях.

После первой "серии" россияне планируют запустить вторую часть. Речь идет о том что оккупанты якобы находят и возвращают детей родителям. Таким образом, враг преследует цель усилить информационно-психологический эффект.

Андрющенко подчеркнул, что такие действия – это прямое злоупотребление и еще одно военное преступление со стороны России. Родители депортированных детей находятся в оккупированном Мариупольском районе. В связи с этим следует осознавать, что эти люди не могут противодействовать российским оккупантам в контексте психологического давления.

Советник городского главы Мариуполя не верить таким заявлениям, ведь все они были созданы методами шантажа и принуждения. Поэтому следует помнить, что это не более чем очередная циничная пропагандистская выдумка россиян. Петр Андрющенко также поблагодарил патриотов, которые героически противостоят российским оркам в самом сердце Приазовья, добавив, что враг уже скоро заплатит за свои преступления.

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