"Цирконы", "Кинжалы", "Орешник" и не только: Россия запустила по Украине почти 700 целей

Российская армия в ночь на 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив почти 700 воздушных целей. По вражеским дронам и ракетам работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

К теме Более 1100 оккупантов, РСЗО, ПВО, танк: потери врага на 24 мая

Сколько вражеских ракет и дронов сбила ПВО в ночь на 24 мая?

В Воздушных силах отметили, что в ночь на 24 мая (с 18:00 23 мая), противник нанес массированный комбинированный удар по Украине, применив ударные БПЛА, а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Основным направлением удара на этот раз был Киев.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов:

1 баллистическая ракета средней дальности (район пуска – Капустин Яр, Астраханская область, Россия);

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (район пуска – Липецкая область, Россия);

3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (районы пусков – ТОТ АР Крым, Курская область, Россия);

30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пуска – Брянск, Курск, ВОТ АР Крым);

54 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр" (районы пусков – Вологодская, Курская область, Россия, акватория Черного моря);

600 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующие боеприпасы "Бандероль", дроны-имитаторы типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушная оборона сбила/подавила 604 цели – 55 ракет и 549 беспилотников различных типов:

11 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

44 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр";

549 вражеских БПЛА различных типов.



Работа ПВО ночью 24 мая / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Кроме того, 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей, информация уточняется, возможные места падения устанавливаются,

– отметили в Воздушных силах.

Также по предварительной информации, по состоянию на 09.30 зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА на 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 23 локациях.

"Атака продолжается!" В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", – резюмировали военные.