Хороший вклад в нашу войну, – военный эксперт о передаче COBRA и Gepard по Германии

Германия отказалась пока поставлять Украине танки. Однако предоставила радиолокационный комплекс COBRA и еще 5 САУ Gepard, что является хорошим вкладом в нашу войну.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Это оружие Германия передала Украине в течение последней недели.

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Система контрбатарейной борьбы COBRA

Свитан отметил, что COBRA – это мощнейшая система контрбатарейной борьбы. Она может одновременно видеть до 40 целей, управлять целеуказаниями, расчетами стрельбы. Через несколько минут эти 40 целей могут быть поражены.

Это очень хороший вклад Германии в нашу войну. За это надо поблагодарить,

– заметил военный эксперт.

САУ Gepard

Полковник запаса ВСУ рассказал и о САУ Gepard. На самом деле, Украина получала их и раньше. Они уже хорошо показали себя на нулевых позициях. Они могут поражать низко летящие цели, штурмовики, вертолеты.

"Эта зенитная установка есть на танковые Leopard. У нее 2 пушки 35-миллиметровые, радиолокационная станция, которая видит до 15 километров и поражает цели на расстоянии до 4 километров и на высоте свыше 3 километров" – подчеркнул Свитан.

По его словам, эта установка может прикрывать впереди работающие батальоно-тактические группы. Кроме того, она работает и как прямая наводка достаточно успешно.

Именно поставки Gepard усилили нашу противовоздушную оборону армейского уровня. Настолько, что передовые наши части уже не обращают внимания на удары с воздуха, потому что эта система увидит их раньше и уничтожит еще до того, как цель появится на дальности боевого применения.

– подытожил военный эксперт.

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