Об этом сообщают ряд польских СМИ.

Как польское правительство встало на защиту компании?

Региональная прокуратура в Лодзи предъявила руководителям Control Process обвинение в мошенничестве, совершенном в ущерб пяти коммунальным предприятиям. По данным следствия, президент и вице-президент компании пытались незаконно получить 16 миллионов злотых. Эта же компания ведет во Львове спор на сумму в несколько миллионов евро. Здесь на ее защиту встало польское правительство.

Министр энергетики Милош Мотика признает, что не знал о выдвинутых обвинениях. Министерство иностранных дел не ответило, были ли проинформированы о них Радослав Сикорский и его сотрудники.

Control Process – семейная компания из Тарнова. На вопрос WP о контрактах, к которым относятся обвинения, в компании не дали прямого ответа. Там настаивают, что Control Process не была стороной этих договоров.

В июне 2026 года в Гданьске во время "Львовского дня устойчивости" мэр Львова Андрей Садовый объявил о подписании шести соглашений с иностранными партнерами. Ни один из них не представлял Польшу. 25 июня вице-премьер-министр и глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал это в соцсети X, отметив, что это, возможно, к лучшему, поскольку польская компания, построившая во Львове мусороперерабатывающий завод, уже давно не может дождаться оплаты. В тот же день пресс-секретарь польского МИД Мацей Вевюр заявил, что игнорирование решений международного арбитража недопустимо. Речь шла о компании Control Process S.A. и комплексе по переработке отходов, строительство которого приостановили власти Львова.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил в интервью RMF24, что министерство не рекомендует польским компаниям инвестировать во Львове. В тот же день ситуацию прокомментировал и министр энергетики Милош Мотика. Он заявил, что если бы дело этой компании дошло до арбитража, польская компания якобы выиграла бы его. Министр добавил, что польское государство должно вставать на сторону таких компаний в случаях нарушения правил.

Уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины Павел Коваль заявил в эфире TVN24, что мэр Львова "отрезает свой город от Европы". Ранее к делу также подключился временный поверенный в делах Польши в Киеве Петр Лукасевич.

Что ответил Андрей Садовый политикам?

26 июня Андрей Садовый отреагировал на заявления Сикорского. Он написал, что люди, подготовившие для вице-премьера этот комментарий, "оказали господину очень плохую услугу". Мэр Львова также поставил под сомнение само существование арбитражных решений, на которые ссылалась польская сторона. По его словам, речь идет не об окончательных и обязательных к исполнению решениях, а лишь о частных заключениях экспертов.

Садовый также заявил, что Control Process не выполнила своих обязательств и в Польше, назвав четыре города: Яроцин, Коло, Стараховице и Лович. По крайней мере, эти четыре города, а также Мендзижеч, в настоящее время фигурируют в расследовании Региональной прокуратуры в Лодзи.

Что известно о подозрении в адрес руководителей компании?

Как выяснила Wirtualna Polska, президенту Control Process Войцеху В. и вице-президенту Томашу В. уже предъявлены обвинения. Control Process История Control Process берет начало в 1991 году. Тогда Мариан, отец Томаша и Войцеха, основал в Тарнове компанию по автоматизации и измерениям. В 2007 году предприятие преобразовали в акционерное общество. В 2011 году компания начала готовиться к выходу на Варшавскую фондовую биржу, однако ее дебют так и не состоялся. Семья сохранила в своих руках 100% акций.

Сегодня головной офис материнской компании Control Process S.A. находится в Варшаве. В 2016 году Мариан покинул пост президента правления, а руководство перешло к его сыновьям – Томашу и Войцеху. По данным Национального судебного реестра Польши, Control Process связана еще с 40 хозяйствующими субъектами. В ряде этих компаний фигурировали те же люди, адрес и акционер – Control Process S.A.

По версии прокуратуры, компании группы во время тендеров подавали ложные заявления о наличии квалифицированных работников и субподрядчиков, а после победы пытались незаконно получить оплату за работы, которые фактически не выполняли. В деле фигурируют пять инвестиционных проектов – в Коло, Ловиче, Яроцине, Свенты-Войцехе/Мендзижече и Стараховице. Общая сумма, фигурировавшая в обвинениях в попытках мошеннического завладения средствами, составила 16,3 миллиона злотых.

Спор со Львовом

В мае 2021 года Control Process S.A. выиграла тендер на строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов во Львове. Стоимость контракта составила 36,6 миллиона евро. Инвесторами проекта выступили Европейский банк реконструкции и развития и город Львов. Изначально завершение строительства планировалось к концу 2023 года, впоследствии срок перенесли на октябрь 2025 года.

В марте 2026 года коммунальное предприятие "Зеленое город" расторгло договор. Предприятие обвинило Control Process в том, что компания не завершила проектную документацию и отказалась ее передать. В то же время сама Control Process утверждала, что завод был готов на 95%. Компания настаивала, что именно Львов не выполнил свою часть обязательств – не построил сети, подъездные дороги и энергетические подключения. Подрядчик требовал выплатить более 10 миллионов евро задолженности, а также еще несколько миллионов евро по банковским гарантиям.

Компания также заявляла, что получила 75 решений органа по разрешению споров в семи спорах со Львовом. Она утверждала, что в мае 2026 года Международная торговая палата в Париже якобы признала расторжение договора со стороны Львова противоречащим контракту. Мэр Львова это опроверг. По его словам, никакого окончательного решения международного арбитража по этому делу не было.

Как сообщил Wirtualna Polska директор "Зеленого города" Александр Егоров, 17 июля 2026 года предприятие получило письмо от Секретариата Международного арбитражного суда МТП в Париже. В нем было подтверждено, что между "Зеленым городом" и Control Process S.A. продолжалось одно арбитражное разбирательство, а по состоянию на 17 июля трибунал по этому делу еще не был сформирован. Следовательно, окончательного арбитражного решения по существу спора на тот момент не существовало.

В то же время не все проекты Control Process заканчивались спорами. Группа компаний насчитывает от 400 до 500 сотрудников, располагает собственной строительной техникой, лабораторией и автопарком. Компания выполняла большие инженерные контракты для PGNiG, Tauron Ciepło и Gaz-System. Среди них – строительство газопровода в Страхоцине, завершенное в октябре 2021 года, а также когенерационные установки. Из финансовой отчетности Control Process за 2024 год следовало, что доходы группы сократились с 852,6 миллиона злотых в 2023 году до 589,8 миллиона. В 2025 году они частично восстановились и составили 614,7 миллиона злотых.

Знали ли польские чиновники об обвинениях?

Wirtualna Polska обратилась в Министерство иностранных дел Польши с вопросом, знало ли ведомство на момент публичных заявлений в защиту Control Process о выдвинутых руководителям компании серьезных обвинениях. Журналисты также спросили, проверял ли кто-нибудь в МИД правовой статус подрядчика в Польше перед тем, как ведомство официально выразило свою позицию. Однако официального ответа не поступило.