Про це пишуть низка польських ЗМІ.

Як польський уряд став на захист компанії?

Регіональна прокуратура в Лодзі висунула керівникам Control Process обвинувачення у шахрайстві, вчиненому на шкоду п'ятьом комунальним підприємствам. За даними слідства, президент і віцепрезидент компанії намагалися незаконно отримати 16 мільйонів злотих. Ця ж компанія веде у Львові спір щодо кількох мільйонів євро. Тут на її захист став польський уряд.

Міністр енергетики Мілош Мотика визнає, що не знав про висунуті обвинувачення. Міністерство закордонних справ не відповіло, чи були поінформовані про них Радослав Сікорський та його співробітники.

Control Process – сімейна компанія з Тарнова. На запитання WP щодо контрактів, яких стосуються обвинувачення, у компанії не надали прямої відповіді. Там наполягають, що Control Process не була стороною цих договорів.

У червні 2026 року в Гданську під час "Львівського дня стійкості" міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про підписання шести угод з іноземними партнерами. Жоден із них не представляв Польщу. 25 червня віцепрем'єр-міністр і глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував це у соцмережі X, зазначивши, що це, можливо, й на краще, оскільки польська компанія, яка збудувала у Львові сміттєпереробний завод, уже тривалий час не може дочекатися оплати. Того самого дня речник польського МЗС Мацей Вевюр заявив, що ігнорування рішень міжнародного арбітражу є неприпустимим. Йшлося про Control Process S.A. та комплекс із перероблення відходів, будівництво якого зупинила влада Львова.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив в інтерв'ю RMF24, що міністерство не рекомендує польським компаніям інвестувати у Львові. Того ж дня ситуацію прокоментував і міністр енергетики Мілош Мотика. Він заявив, що якби справа цієї компанії потрапила до арбітражу, польська компанія нібито виграла б його. Міністр додав, що польська держава повинна ставати на бік таких компаній у випадках порушення правил.

Уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль заявив в ефірі TVN24, що міський голова Львова "відрізає своє місто від Європи". Раніше до справи також долучався тимчасовий повірений у справах Польщі в Києві Пйотр Лукасевич.

Що відповів Андрій Садовий політикам?

26 червня Андрій Садовий відреагував на заяви Сікорського. Він написав, що люди, які підготували для віцепрем'єра цей коментар, "зробили панові дуже погану послугу". Мер Львова також поставив під сумнів саме існування арбітражних рішень, на які посилалася польська сторона. За його словами, йдеться не про остаточні та обов’язкові до виконання рішення, а лише про приватні висновки експертів.

Садовий також заявив, що Control Process не виконала своїх зобов’язань і в Польщі, назвавши чотири міста: Яроцин, Коло, Стараховіце та Лович. Щонайменше ці чотири міста, а також Мендзижеч, нині фігурують у розслідуванні Регіональної прокуратури в Лодзі.

Що відомо про підозру керівникам компанії?

Як з'ясувала Wirtualna Polska, президенту Control Process Войцеху В. та віцепрезиденту Томашу В. вже висунули обвинувачення. Control Process Історія Control Process бере початок у 1991 році. Тоді Маріан, батько Томаша і Войцеха, заснував у Тарнові компанію з автоматизації та вимірювань. У 2007 році підприємство перетворили на акціонерне товариство. У 2011 році компанія почала готуватися до виходу на Варшавську фондову біржу, однак її дебют так і не відбувся. Родина зберегла у своїх руках 100% акцій.

Сьогодні материнська компанія Control Process S.A. має головний офіс у Варшаві. У 2016 році Маріан залишив посаду президента правління, а керівництво перейшло до його синів – Томаша й Войцеха. За даними Національного судового реєстру Польщі, Control Process пов'язана ще з 40 суб’єктами господарювання. У низці цих компаній фігурували ті самі люди, адреса та акціонер – Control Process S.A.

За версією прокуратури, компанії групи під час тендерів подавали неправдиві заяви про наявність кваліфікованих працівників і субпідрядників, а після перемоги намагалися незаконно отримати оплату за роботи, яких фактично не виконували. У справі фігурують п'ять інвестиційних проєктів – у Коло, Ловичі, Яроцині, Свєнти-Войцеху/Мендзижечі та Стараховіце. Загальна сума, що фігурувала в обвинуваченнях щодо спроб шахрайського заволодіння коштами, становила 16,3 мільйона злотих.

Спір зі Львовом

У травні 2021 року Control Process S.A. виграла тендер на будівництво комплексу з перероблення твердих побутових відходів у Львові. Вартість контракту становила 36,6 мільйона євро. Інвесторами проєкту виступили Європейський банк реконструкції та розвитку і місто Львів. Спочатку завершити будівництво планували до кінця 2023 року, згодом строк перенесли на жовтень 2025 року.

У березні 2026 року комунальне підприємство "Зелене місто" розірвало договір. Підприємство звинуватило Control Process у тому, що компанія не завершила проєктну документацію та відмовилася її передати. Водночас сама Control Process стверджувала, що завод був готовий на 95%. Компанія наполягала, що саме Львів не виконав своєї частини зобов'язань – не збудував мережі, під’їзні дороги та енергетичні підключення. Підрядник вимагав виплатити понад 10 мільйонів євро заборгованості, а також ще кілька мільйонів євро за банківськими гарантіями.

Компанія також заявляла, що отримала 75 рішень органу з вирішення спорів у семи спорах зі Львовом. Вона стверджувала, що у травні 2026 року Міжнародна торгова палата в Парижі нібито визнала розірвання договору з боку Львова таким, що суперечить контракту. Міський голова Львова це заперечив. За його словами, жодного остаточного рішення міжнародного арбітражу у цій справі не існувало.

Як повідомив Wirtualna Polska директор "Зеленого міста" Олександр Єгоров, 17 липня 2026 року підприємство отримало лист від Секретаріату Міжнародного арбітражного суду МТП у Парижі. У ньому було підтверджено, що між "Зеленим містом" і Control Process S.A. тривало одне арбітражне провадження, а станом на 17 липня трибунал у цій справі ще не був сформований. Отже, остаточного арбітражного рішення по суті спору на той момент не існувало.

Водночас не всі проєкти Control Process завершувалися суперечками. Група компаній налічує від 400 до 500 працівників, має власну будівельну техніку, лабораторію та автопарк. Компанія виконувала великі інженерні контракти для PGNiG, Tauron Ciepło та Gaz-System. Серед них – будівництво газопроводу в Страхоцині, завершене у жовтні 2021 року, а також когенераційні установки. З фінансової звітності Control Process за 2024 рік випливало, що доходи групи скоротилися з 852,6 мільйона злотих у 2023 році до 589,8 мільйона. У 2025 році вони частково відновилися і становили 614,7 мільйона злотих.

Чи знали польські чиновники про обвинувачення?

Wirtualna Polska звернулася до Міністерства закордонних справ Польщі із запитанням, чи знало відомство на момент публічних заяв на захист Control Process про висунуті керівникам компанії серйозні обвинувачення. Журналісти також запитали, чи перевіряв хтось у МЗС правовий статус підрядника в Польщі перед тим, як відомство офіційно висловило свою позицію. Проте, відповіді офіційно не надійшло.