COVID-преступление: в России похитили мобильный пункт вакцинации

В Ленинградской области произошло курьезное преступление. Стащили фургон, служивший мобильным пунктом вакцинации. Машина, несмотря на высокую стоимость, не была застрахована.

Специальный медицинский автомобиль "ГАЗон NEXT" принадлежал Тихвинской больнице. Машина стояла на больничном проезде.

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Автомобиль угнали неизвестные

Однако мобильный пункт вакцинации исчез в ночь с 13 на 14 ноября. Стоимость машины – около 4 миллионов рублей.

Интересно, что машина оборудована системой слежения, однако пока ее найти не могут. Российская полиция возбудила уголовное дело и ищет украденный фургон.



Стоимость автомобиля – 4 миллиона рублей / Фото с телеграм-канала Baza

Несмотря на большую стоимость, мобильный пункт вакцинации не был даже застрахован, а на парковке, где он стоял, не было видеонаблюдения.

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