В ЦПД опровергли распространенные фейки о воздушной тревоге

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины развенчали фейки о воздушной тревоге и подчеркнули ее важность.

Такую информацию сообщили в телеграм-канале Центра противодействия дезинформации. Там подчеркнули важность воздушной тревоги и реакцию граждан на нее.

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Учебные сирены иногда включают, чтобы проверить исправность –

В Центре противодействия дезинформацию просят помнить о том, что по условиям военного времени учебные сирены запрещены.

Существуют объекты, которые фиксирует ПВО, но из-за них не включают тревогу –

Помните, что после всех обнаруженных объектов, даже если они небольшие, включается сирена.

Люди не успели спрятаться из-за того, что дежурный не включил воздушную тревогу –

ЦПД сообщает, что сирену включает дежурный Центра управления, который присутствует на месте круглосуточно.

Подчеркиваем, что игнорирование воздушной тревоги приравнивается к игре в рулетку, в которой на кону – ваша жизнь.

Не испытывайте судьбу и всегда реагируйте на сирену!

– подчеркнули в ЦПД.

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