К желаемому результату мы еще не дошли, – ЦПК о санкциях СНБО в отношении Фирташа

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Однако к желаемому результату в этом деле украинцы еще не дошли.

Исполнительная директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк рассказала, что Фирташ является бенефициарным собственником 70% облгазов в Украине. Это газораспределительные компании, которые доставляют его гражданам.

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Санкции СНБО – полушаг

Впрочем, по словам Келенюк, на вопрос о том, заберут ли у Фирташа облгазы, будет ли уголовное производство и каким будет следующий шаг ответов нет.

То, что СНБО объявила о санкциях Фирташу, еще не означает достижения конкретного результата. Говорится об ограничении влияния олигарха на облгазы, добычу титана и на отдельные СМИ.

Это полушаг. К желаемому результату мы еще не дошли,

– отметила исполнительный директор ЦПК.

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Каленюк отметила, что в США персональные финансовые санкции означают запрет всем банкам иметь дело с этими физическими или юридическими лицами. Однако вряд ли это могло бы сработать в Украине.

"Правовая природа санкций – это политический инструмент, который касается иностранных граждан. Когда мы накладываем санкции на тысячи людей и юридических лиц в Украине, то это не соответствует сути санкционного инструмента", – подчеркнула она.

Исполнительная директор ЦПК добавила, что с ограничениями в отношении украинцев и их компаний должны работать следователи, прокуроры и судьи, которые могли бы собирать доказательства их преступных или коррупционных действий.

Каленюк рассказала о санкциях в отношении Фирташа: смотрите видео

Что этому предшествовало