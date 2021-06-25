К желаемому результату мы еще не дошли, – ЦПК о санкциях СНБО в отношении Фирташа
Источник:24 канал
Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Однако к желаемому результату в этом деле украинцы еще не дошли.
Исполнительная директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк рассказала, что Фирташ является бенефициарным собственником 70% облгазов в Украине. Это газораспределительные компании, которые доставляют его гражданам.
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Санкции СНБО – полушаг
Впрочем, по словам Келенюк, на вопрос о том, заберут ли у Фирташа облгазы, будет ли уголовное производство и каким будет следующий шаг ответов нет.
То, что СНБО объявила о санкциях Фирташу, еще не означает достижения конкретного результата. Говорится об ограничении влияния олигарха на облгазы, добычу титана и на отдельные СМИ.
Это полушаг. К желаемому результату мы еще не дошли,
– отметила исполнительный директор ЦПК.
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Каленюк отметила, что в США персональные финансовые санкции означают запрет всем банкам иметь дело с этими физическими или юридическими лицами. Однако вряд ли это могло бы сработать в Украине.
"Правовая природа санкций – это политический инструмент, который касается иностранных граждан. Когда мы накладываем санкции на тысячи людей и юридических лиц в Украине, то это не соответствует сути санкционного инструмента", – подчеркнула она.
Исполнительная директор ЦПК добавила, что с ограничениями в отношении украинцев и их компаний должны работать следователи, прокуроры и судьи, которые могли бы собирать доказательства их преступных или коррупционных действий.
Каленюк рассказала о санкциях в отношении Фирташа: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Совет нацбезопасности и обороны Украины 18 июня ввел санкции в отношении Дмитрия Фирташа. По словам Алексея Данилова, говорится о полном перечне ограничений, которые может применить Украина.
- Секретарь СНБО объяснил, что к Фирташу применили санкции за его участие в титановом бизнесе. В частности, причиной является поставка сырья на военные предприятия России.
- Владимир Зеленский 24 июня подписал указ, согласно которому олигархи Дмитрий Фирташ и Павел Фукс официально находятся под санкциями СНБО.