Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк розповіла, що Фірташ є бенефіціарним власником 70% облгазів в Україні. Це газорозподільні компанії, які доставляють його громадянам.

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Санкції РНБО – напівкрок

Втім, за словами Келенюк, на запитання про те, чи заберуть у Фірташа облгази, чи буде кримінальне провадження та яким буде наступний крок відповідей немає.

Те, що РНБО оголосила про санкції Фірташу, ще не означає досягнення конкретного результату. Мовиться про обмеження впливу олігарха на облгази, видобуток титану та на окремі ЗМІ.

Це напівкрок. До бажаного результату ми ще не дійшли,

– наголосила виконавча директорка ЦПК.

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Каленюк зауважила, що у США персональні фінансові санкції означають заборону всім фінустановам мати справу з цими фізичними або юридичними особами. Однак навряд чи це могло б спрацювати в Україні.

"Правова природа санкцій – це політичний інструмент, який стосується іноземних громадян. Коли ми накладаємо санкції на тисячі людей і юридичних осіб в Україні, то це не відповідає суті санкційного інструмента", – наголосила вона.

Виконавча директорка ЦПК додала, що з обмеженнями щодо українців та їхніх компаній мають працювати слідчі, прокурори та судді, які б могли збирати докази про їхні злочинні чи корупційні дії.

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Що цьому передувало