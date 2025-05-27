ЦРУ общалось со шпионами через фанатский сайт "Звездных войн": детали расследования

Независимый исследователь Чиро Сантилли в рамках собственного исследования узнал, что ЦРУ использовало фанатский сайт Star Wars для секретной связи со шпионами за рубежом. Ресурс маскировался под обычную страницу фанатов культовой киносаги "Звездные войны".

Сайт имел скрытую систему доступа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование и 404 Media.

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Схема ЦРУ привела к казни агентов в Иране и Китае

Чиро Сантилли заинтересовался этой темой после появления материала Reuters об американских шпионах в 2022 году.

Ему удалось найти сотни шпионских сайтов о юморе, экстремальный спорт, музыку и т.д., которые были созданы ЦРУ.

Среди них был и StarWarsWeb.net, который оформили в стиле 2010-х годов. Для фанатов сайт был страницей для ностальгии, но на самом деле он скрывал инструмент шпионской деятельности.

Сантилли узнал, чтобы зайти на защищенный канал для общения с представителями ЦРУ, надо было ввести нужный пароль в поиске на сайте.

Часть выявленных подобных ресурсов были нацелены на государства, на которые деятельность ЦРУ имела бы критическое влияние. Речь идет, например, об Иране и Китае.

В этих странах шпионские сайты таки разоблачили вместе с агентами, которых в 2011 – 2012 годах казнили.

Другие сайты были ориентированы на Францию, Германию, Испанию и Бразилию.

Расследователю удалось установить, что ЦРУ допустили ошибку, используя похожие IP-адреса. Также были и другие технические недостатки, что помогли легко обнаружить сайты.