ЦРУ предупредило Россию о последствиях из-за "Гаванского синдрома"

26 ноября 2021 , 10:31
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Источник:

The Washington Post

В Центральном разведывательном управлении сделали предупреждение российским спецслужбам. Оно касается вероятной причастности Москвы к "Гаванскому синдрому".

Бернс в ноябре посетил Россию. Он встретился с руководством ФСБ и внешней разведки.

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ЦРУ подозревает Россию

Бернс подчеркнул, что действия, связанные с проявлениями "Гаванского синдрома", выходят за рамки приемлемого поведения "профессиональной разведки".

Глава ЦРУ отметил, что после 4 лет расследований правительство США до сих пор не может установить причины необычных инцидентов. Однако СМИ пишут, что разведка имеет серьезные подозрения в причастности Кремля.

В ЦРУ отказались комментировать предупреждение Бернса. Посольство России в Вашингтоне тоже не прокомментировало ситуацию.

Что известно о "Гаванском синдроме"

  • Это своеобразное заболевание, которое приводит к мигрени, тошноте, провалам в памяти и головокружению.
  • Впервые о нем стало известно в 2016 году на Кубе. Десятки сотрудников посольства США в Гаване пожаловались на одинаковые симптомы.
  • Предполагают, что болезнь, вероятно, вызвана направленной импульсной радиочастотной энергией.
  • Похожие случаи фиксировали в России, Китае, Австрии. В Штатах атаке подверглись работники Совета национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа.
Автор: Ольга Музика