ЦРУ предупредило Россию о последствиях из-за "Гаванского синдрома"
Источник:The Washington Post
В Центральном разведывательном управлении сделали предупреждение российским спецслужбам. Оно касается вероятной причастности Москвы к "Гаванскому синдрому".
Бернс в ноябре посетил Россию. Он встретился с руководством ФСБ и внешней разведки.
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ЦРУ подозревает Россию
Бернс подчеркнул, что действия, связанные с проявлениями "Гаванского синдрома", выходят за рамки приемлемого поведения "профессиональной разведки".
Глава ЦРУ отметил, что после 4 лет расследований правительство США до сих пор не может установить причины необычных инцидентов. Однако СМИ пишут, что разведка имеет серьезные подозрения в причастности Кремля.
В ЦРУ отказались комментировать предупреждение Бернса. Посольство России в Вашингтоне тоже не прокомментировало ситуацию.
Что известно о "Гаванском синдроме"
- Это своеобразное заболевание, которое приводит к мигрени, тошноте, провалам в памяти и головокружению.
- Впервые о нем стало известно в 2016 году на Кубе. Десятки сотрудников посольства США в Гаване пожаловались на одинаковые симптомы.
- Предполагают, что болезнь, вероятно, вызвана направленной импульсной радиочастотной энергией.
- Похожие случаи фиксировали в России, Китае, Австрии. В Штатах атаке подверглись работники Совета национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа.