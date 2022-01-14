ЦРУ секретно готовит украинские спецподразделения, – СМИ

Американское Центральное разведывательное управление якобы секретно готовит украинские спецподразделения. Программа продолжается еще с 2014 года.

СМИ сообщают об этом, ссылаясь на 5 анонимных экс-сотрудников разведки и органов безопасности. Говорят, программа основана на тайном объекте на юго-западе США. Его название не разглашают.

Важно Под чужим флагом: разведка предупредила, что Россия готовит спецоперацию на Донбассе

Что известно о предполагаемой программе

Программу под руководством ЦРУ создали при администрации президента Барака Обамы. Это произошло после вторжения России в Украину и аннексии Крыма в 2014 году. Уже при администрации Дональда Трампа программу расширили, а при Джо Байдене расширили еще больше.

Программа включает обучение стрельбе из огнестрельного оружия, методов маскировки, наземной навигации, различных тактик, разведывательных методик.

Что известно об угрозе нападения России

Американская пресса в октябре 2021 года впервые заговорила о новой угрозе нападения России на Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в конце 2021 года заявил, что возле границы с Украиной находятся 122 тысячи военных России.

Также украинская разведка заявила, что командование Кремля даже приступило к проверке боевой готовности своих войск на оккупированном Донбассе.

В январе Вашингтон предупредил, что Россия может готовиться к проведению спецоперации в Донбассе под чужим флагом. Таким образом, агрессор хочет создать повод для вторжения.

Ранее говорили, что Москва может создать в качестве повода для нападения "внутренний переворот".

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По утверждению издания, силы, обученные ЦРУ, могут сыграть решающую роль в случае эскалации на востоке Украины.